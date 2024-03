La policía se llevó un difunto en pleno velorio por falta del acta de defunción

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó una intervención en un velorio y decomisó el ataúd con los restos de Milton Darío Vásquez Cortez (33), debido a que la familia no contaba con el certificado defunción, por lo que el deceso es materia de investigación.

El hecho se registró en la vivienda del fallecido, ubicado en el asentamiento Santa Lucía. En declaraciones con medios locales, Hugo Olano, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo, indicó que la familia de Vásquez Cortez opuso resistencia al momento en que retiraban el féretro.

Manifestó, además, que la esposa del fallecido aseguró que este murió en el momento en que era trasladado a un hospital.

“Lo que me dijo la esposa es que el hombre se puso mal y había sido trasladado, no me dijo el sitio exacto, desde la serranía de La Libertad y que en el camino había fallecido”, señaló el jefe policial.

No se descartan un posible homicidio

Asimismo, sostuvo que la mujer no sabía el nombre del familiar que estuvo con su esposo en el vehículo ni el del chofer; sin embargo, afirmó que el certificado de defunción se encuentra en trámite.

Por el momento, la Policía investiga las causas de esta muerte y no descartan que se trate de un posible caso de homicidio, por lo que el cuerpo será sometido a la necropsia de ley, además de registrarlo correctamente en el sistema.

El cuerpo ha sido derivado a la Morgue, donde se espera que se pueda determinar la causa de su muerte. Y es que, hasta la fecha, se tiene conocimiento de que el hombre presentó un malestar y pereció cuando se dirigía a un centro de salud.

“Va a ser dirigido y llevado a la Morgue para determinar su deceso. No se sabe qué hay más allá de eso. El señor trabajaba en una mina al parecer, se había sentido mal y ha llegado muerto, pero no hay ningún certificado que determine la causa de su muerte”, agregó el mayor Olano.