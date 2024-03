Entregó a su hijo por el crimen de una jubilada

El principal sospechoso del crimen es Yonatan Molina, un vecino de la víctima con antecedentes penales, quien fue detenido luego de ser entregado por su propio padre. El horrendo hecho se produjo luego de que Molina le asestara a la víctima al menos cuatro puñaladas en el cuello, según las primeras investigaciones. La cocina de la casa de Teresa, ubicada en Intendente Olivieri al 3.600 en Quilmes, fue el escenario del fatídico suceso, descubierto horas después por uno de los hijos de la mujer.

Una pieza clave en la investigación fue el testimonio de la tía del presunto asesino, quien afirma haber visto a Yonatan alrededor de las 16:30 horas, momento en el cual habría saltado la medianera de la vivienda de la víctima. La mujer reveló que más tarde vio al acusado con dos televisores LED y una bolsa con carne que escondió debajo de una escalera.

En ese marco, el delincuente fue denunciado por su padre y efectivos de la Policía Bonaerense lo trasladaron a la comisaría. Tras esto, los investigadores encontraron restos de sangre en las zapatillas del joven detenido.

Según declaraciones de su padre, Yonatan estaba atravesando una situación de consumo problemático y se había alejado de su hogar hace una semana para residir en un asentamiento en Villa Itatí, ubicado a unas diez cuadras del lugar del homicidio. Según reveló, el joven venía de estar detenido el 23 de febrero en una causa por "encubrimiento agravado" y, aunque había recuperado su libertad, los problemas no cesaban por sus adicción a las drogas.

ENTREGÓ A SU HIJO A LA POLICÍA

“Lo llevé (con la Policía) porque no quería que lo maten en la villa donde se instaló hace dos semanas. Al tercer día le sacaron una moto”, contó y dio detalles de las horas posteriores al crimen. “Mi hermana vio que pasó una tele por la medianera. Cuando veo las dos teles, carne, todo lo que robó, él ya no estaba, se había ido a la villa (Itatí)”, comentó.

“Yo lo iba a buscar y venía alterado. Lo hacía dormir y se levantaba y se iba. Fumaba marihuana y consumía pastillas”, describió el padre, y afirmó que contó con la colaboración de unos conocidos para encontrar a su hijo tras el hecho.

“Estuvo con alguien más, porque me acabo de enterar de que un vecino lo vio a la tarde con otro pibe que no conoce. Voy a pedir cámaras”, aseguró, y dijo que no cree que fuera el autor principal del crimen. “De él no creo, porque acá vino sin manchas de sangre. La Policía me dijo que tenía sangre en las zapatillas”, añadió.

El hombre contó, por último, cómo fue el momento en que halló a Yonatan merodeando los pasillos de la Villa Itatí. “Me miró, le dije que Teresa estaba muerta y quedó shockeado. Lo esposaron y subió al patrullero. Cuando entramos a la comisaría, lo abracé, le dije que lo quería y que diga la verdad”, concluyó.