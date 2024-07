Femicidio de Catalina Gutiérrez: el desgarrador mensaje del novio de la joven asesinada

El país continúa conmocionado por el violento femicidio de Catalina Gutiérrez, una estudiante de arquitectura e influencer en Instagram que fue asesinada por el barilochense Néstor Soto, su compañero de la facultad. Ayer se presentó a declarar ante la Justicia en calidad de "amigo", pero se quebró y confesó el crimen y el móvil: "Era el amor de mi vida", esgrimió.

Mientras la investigación parece ir cerrándose, quienes no pueden creer ni caer aún de la irreparable pérdida son los familiares y amigos de Catalina, y en las últimas horas trascendió una desgarradora publicación de su novio. Lázaro Oliveda publicó en su cuenta de Twitter cuatro fotografías que formaban parte de un álbum que Catalina le había confeccionado con un extenso texto para su cumpleaños en 2019, y el joven escribió: "Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo".

En algunos fragmentos de la carta, Catalina le aseguraba que "Dios tiene un plan perfecto para nosotros y va a estar ahí en todo, dándonos una mano para que lo sea. Porque así es Él, perfecto".

En otro pasaje, la joven hacía hincapié en que compartían los mismos objetivos: "También me pone muy feliz que tengamos las mismas metas y valores. Y no olvidar que Dios es la base de todo. Por ejemplo, de nuestra relación, así estamos más unidos y es sano lo nuestro".

"Sos absolutamente todo para mí y espero hacértelo sentir. Cada día me enamorás un poco más y te amo un poco más también. Que pases un excelente día en tu cumpleaños y disfrutá con tu familia, tus amigos y tu novia, te lo merecés", dice en otra parte la carta que Catalina le escribió a Lázaro, y que el joven completamente destruido decidió compartir en las redes sociales.

Otra de las publicaciones que compartió Lázaro sobre el crimen de Catalina hacen referencia a Néstor Soto, el femicida oriundo de Bariloche: "Y que el hijo de p... que te hizo esto, el que estuvo con nosotros haciéndose el triste, abrazándola a tu ma, se pudra como se lo merece", dice un tuit de un amigo del grupo que republicó en su cuenta de X.

La hermana de Catalina también hizo una sentida publicación en sus redes: "Hermana mía, voy a recordarte siempre con tu sonrisa y alegría que te hacían tan única y especial. Te amo con toda mi alma. Cuidanos siempre mi Catu", expresó.