Un hombre golpeó a un niño con síndrome de down tras confundirlo con un ladrón

Una vecina de Centenario denunció que un hombre golpeó a su hijo porque pensó que iba a robarle. El hecho ocurrió en cercanías al centro de salud Sarmiento II. El niño agredido tiene diagnóstico de síndrome de down.

La mamá del niño manifestó que la mañana del martes 6 se encontraba caminando junto a su hijo en cercanías de la calle Canadá. El conflicto se originó porque el niño habría tocado una camioneta Renault Duster color gris que estaba estacionada.

Ante esta situación, el dueño del vehículo interpretó que el niño intentó robarle por lo que comenzó a agredirlo físicamente, causándole varias lesiones. La mamá comunicó en redes sociales que lograron que el hombre dejara de golpearlo gracias a la intervención de un motociclista que pasaba por el lugar. Tras el ataque el hombre se fue del lugar.

El niño fue asistido en la salita y posteriormente debió recibir atención nuevamente ya que tiene varias lesiones en su rostro, informó Centenario Digital.

“Mi hijo volvió a ser atendido en el hospital porque los golpes que le diste han desfigurado su carita. Él es un alma tierna y pura llena de inocencia, no tiene maldad, no cabe en mi cabeza cómo no asististe a mi hijo y no le pediste perdón tras haber hecho tal acto de crueldad brutal. Quiero que sepas que te vamos a encontrar y tendrás que hacerte cargo de lo que hiciste en la justicia”, expresó su mamá.

El personal de la comisaría 52 intervino en el hecho. Informaron que se están cotejando las cámaras que hay en el sector para identificar al agresor.