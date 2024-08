Vecinos atraparon a un ladrón que quiso robarle la moto a la placera

Los hechos de inseguridad son una constante en los barrios de la ciudad de Neuquén y pone en alerta a los vecinos que, en muchos casos, deciden arriesgar sus vidas para evitar el robo en sus viviendas o de algún elemento material. Esta vez, la víctima de un intento de robo fue una joven que se desempeña como placera en el barrio Huiliches.

Este lunes a la mañana un delincuente a punta de pistola intentó robarle la moto a la joven que se encontraba trabajando en la plaza Máximo Salcedo de Huiliches. Según el relato de los vecinos, el ladrón le apuntó con el arma, la golpeó y arrastró con el objetivo de reducirla y así poder concretar el robo del vehículo. Los gritos de la placera alertaron a dos vecinos quienes corrieron hacia el lugar y lograron reducir al delincuente hasta que llegó la policía.

Tras ser reducido por los vecinos, la policía detuvo al hombre que intentó robarle a la placera del barrio Huiliches.

Flavio Romero, presidenta de la comisión vecinal del barrio Huiliches, manifestó en diálogo con Mejor Informado que los vecinos están cansados de los robos a plena luz del día. "Venimos mal con el tema de la inseguridad en el barrio, son frecuentes los robos y no es la primera vez que le ocurre esto a la placera, la vez pasada le quisieron robar el celular", describió.

Romero señaló que se comunicaron con la Comisaría 21 para solicitar mayor presencia policial. "También me comuniqué con el ministerio de Seguridad por este tema y me convocaron para tener una reunión en los próximos días. Lo que estamos pidiendo es más policías en el barrio, de vez en cuando vemos algunos efectivos haciendo recorridos pero con eso no alcanza", explicó. Agregó que las autoridades policiales con las que se comunicó le manifestaron que hay muchos efectivos "dedicados a los operativos de rastrillaje en busca de la joven Luciana Muñoz, que está desaparecida desde hace más de veinte días".

Vecinos redujeron a la persona que intentó robar en la plaza Salcedo.

Indicó que la plaza, donde ocurrió el hecho de este lunes, es muy concurrida por estar frente a la Escuela 343 y Jardín de Infantes 50. "A dos nenas de la escuela le robaron a punta de pistola y el otro día a un chico lo amenazaron si no les entregaba el celular. Vemos siempre que se mueven de a dos y que son menores", describió la presidenta de la comisión vecinal. Agregó que hace un mes, a una cuadra de la plaza, robaron en tres casas en el transcurso de una semana.