Un comerciante del barrio 7 de Mayo, identificado como J.A.B., continuará detenido con prisión preventiva tras haber sido acusado de amenazar y herir con un arma de fuego a dos personas, en un hecho ocurrido el pasado 23 de septiembre. El ataque se dio bajo la justificación del comerciante, quien aseguró haber reconocido a las víctimas por cámaras de seguridad como presuntos autores de un robo anterior.

La decisión fue tomada este martes por un tribunal conformado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Juan Guaita y Raúl Aufranc, que ratificó por unanimidad la prisión preventiva dispuesta días atrás. El pedido de mantener al imputado detenido fue realizado por la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry. En la audiencia, la defensa del acusado solicitó el cambio de la medida por una detención domiciliaria, pero la solicitud fue rechazada.

Lo reconoció por las cámaras y salió armado

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la noche del 23 de septiembre, alrededor de las 21.30, dos personas llegaron hasta la despensa de J.A.B. y realizaron una compra desde la vereda. Mientras uno de ellos pagaba, el comerciante salió del local junto a otras dos personas, todos armados.

El comerciante acusó al cliente de haberlo robado anteriormente, asegurando tener el hecho registrado en sus cámaras de seguridad. Le recriminó el supuesto delito, mientras lo amenazaba con un arma. El acompañante de la víctima intentó calmar la situación, negando los hechos, pero la violencia escaló.

Uno de los tres agresores disparó dos veces: uno de los tiros impactó en la pierna de una de las víctimas, quien cayó al suelo. Luego, rodearon al otro joven, lo amenazaron nuevamente y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

Víctimas hospitalizadas

Tras el ataque, los tres hombres huyeron en una camioneta. Las víctimas fueron asistidas en el Hospital Heller. Una de ellas sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. La otra recibió un golpe en la cabeza que requirió dos puntos de sutura.

La justicia lo acusa de múltiples delitos

J.A.B fue acusado como coautor de los delitos de:

Amenazas calificadas por el uso de arma de fuego

Lesiones graves agravadas por el uso de arma y la participación de más de una persona

Lesiones leves también agravadas por el concurso premeditado de varios agresores

Por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, la jueza y los jueces consideraron que el comerciante debe continuar detenido mientras avanza la investigación.

