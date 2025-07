Una camioneta terminó dentro de un local en Cutral Co

El accidente vial se registró en horas de la mañana del lunes 21 de julio en una calle céntrica de Cutral Co, en la provincia de Neuquén. El impacto fue protagonizado por un Renault Logan, que funcionaba como remís, y una camioneta utilitaria Renault Kangoo. Como consecuencia del choque, la Kangoo terminó dentro de un local comercial desocupado, mientras que el Logan quedó sobre la vereda.

Según informaron desde la División Tránsito de Cutral Co, al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Zonal de Cutral Co para su evaluación médica. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sus identidades.

Qué se sabe hasta ahora

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. Tránsito trabaja para determinar las responsabilidades y la mecánica del hecho. El local donde se incrustó la camioneta estaba vacío al momento del impacto, lo que evitó que hubiera más personas afectadas.