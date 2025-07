Flor Peña confesó por qué peleó con Guillermo Francella antes del estreno de Casados con Hijos

Casados con Hijos fue un verdadero éxito argentino que impulsó a lo más alto a Guillermo Francella y Flor Peña en su rol como actores. Ahora que el tiempo pasó, se comenzaron a revelar secretos ocultos de esta ficción. Fue así como la actriz que encarnó a Moni Argento reveló que tuvo un tenso cruce con su colega previo al inicio de la serie. Sin embargo, esto sirvió para darle una impronta sinigual al programa.

En su paso por La Peña de Morfi, Flor Peña recordó su mítico personaje de Moni Argento y se animó a contar algunos secretos de la ficción, poniendo el foco en la percepción previa que había: “Cuando arrancó Casados con Hijos la gente creyó que era una comedia con olor a naftalina y las criticas eran horribles, dijeron que era malo el decorado, que era fea mi peluca”.

Esto la llevó a comentar la verdad sobre esa peluca que sirvió para tantos chistes de Guillermo Francella: “Yo pedí una peluca tipo Farrah Fawcett porque yo venía de hacer La Niñera y me trajeron una peluca de pelo de cabra, me la puse y dije ‘es esta’ porque era un horror genial”.

Sin embargo, fue el propio actor quien le bajó el pulgar casi de inmediato: “Cuando Guille me ve pasar en los pasillos me dice ‘esa peluca no’ y yo le dije que me deje defenderla por favor. Lo convencí y la primera critica fue sobre la peluca”. Y recordó que cuando estallaron las críticas su compañero se jactó de haberle advertido: “¿Qué te dije?”.

En este contexto, marcó que poco a poco esta peluca se volvió parte de ella y caracterizó su personaje: “Pasó un año, al programa le fue más o menos, las criticas eran horrorosas, lo repiten en el prime time y ahí se despega 30 puntos y mi peluca pasó a ser el icono”.

“Yo ya estaba haciendo Hechizada y cuando tuvimos que recular e íbamos por la segunda temporada era ‘¿dónde está la peluca de Moni?’, nadie sabía en donde había quedado”, recordó Flor Peña entre risas. Ahora, con el paso del tiempo lo recuerda con nostalgia: “Moni es esa peluca y todo lo que jodíamos con el nido de carancho”.