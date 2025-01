Pinchó una rueda, bajó a cambiarla y murió atropellado por otro auto

Un hombre de 43 años murió la madrugada de este sábado en la localidad de William Morris, en Hurlingham. Todo sucedió luego de pinchar una rueda de su vehículo que, al descender a cambiarla fue embestido por otro rodado que circulaba por el Camino del Buen Ayre.

Fuentes de la investigación informaron que la víctima fue identificada como Mario Bicego, oriundo de Pablo Podestá, en Tres de Febrero, quien se detuvo a recambiar un neumático, que quedó en llanta luego de una pinchadura. El hombre conducía un Renault 19.

El hecho ocurrió a la altura del cruce de esa arteria con la Ruta 201 y, mientras realizaba el enroque con la rueda de auxilio, el conductor fue embestido por otro vehículo, un VW Gol conducido por Leandro González (46), quien luego del impacto se detuvo, bajó a auxiliarlo y llamó al 911 para pedir ayuda.

“El test de alcoholemia arrojó que no tenía alcohol en sangre, no se dio a la fuga y brindó colaboración en todo momento. Si bien es todo motivo de pericias, el siniestro ocurrió en una zona oscura, casi sobre el carril lento y con una baliza tenue, que no se alcanzaba a apreciar”, precisaron.

Cómo actuó la Justicia

El fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la UFI Nº 6 de Morón, dispuso que se labren actuaciones por el delito de homicidio culposo pero sin restricción de su libertad. La justicia, en tanto, está a la espera de las cámaras de seguridad para establecer con exactitud lo ocurrido.

En el lugar trabajó durante la madrugada personal de la Policía Científica y de la autopista para contener a la viuda del fallecido, que presenció toda la secuencia y estaba en estado de shock. Los dos autos, en tanto, quedaron secuestrados para las pericias de rigor.