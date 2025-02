Dueño de empresa de turismo estafó a neuquinos y lo detuvieron en México

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Edgardo Orfila, por presuntas estafas por más de 20 millones de dólares cometidas por la empresa “Turismo Felgueres” y que perjudicaron a 3.600 personas, el responsable de esa firma, Gerardo Mario Berra Rojo, fue detenido en México el 22 de enero pasado tras permanecer casi dos años prófugo y quedó a disposición de la justicia federal de ese país con fines de extradición. Entre las personas estafadas por Berra Rojo hay 12 neuquinos.

La aprehensión de Berra Rojo, ciudadano mexicano, se dio a conocer esta semana y fue posible gracias a la labor coordinada entre la fiscalía, la jueza María Galletti -del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57- y la oficina de Interpol en Argentina, que seguía sus pasos desde noviembre de 2023, cuando tomó conocimiento de que el prófugo habría concurrido a la final de la Copa Libertadores que se disputó en la ciudad brasilera de Río de Janeiro. Luego se comprobó que no fue así, y que aparentemente se trataba de una maniobra de distracción ejecutada por el imputado para que crean que estaba en ese país, cuando en realidad estaba en México.

De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los 60 días siguientes a la detención, la jueza Galletti debe efectuar formalmente el pedido de extradición de Berra Rojo a través de la Cancillería argentina. En el trámite contará con la colaboración de la fiscalía y de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó.

De acuerdo con la investigación, que continúa en pleno trámite, la empresa “Turismo Felgueres” o “Luxury Travel Corp S.R.L.” -según su razón social- ofertaba viajes de lujo a destinos tales como Turquía y Grecia a precios muy atractivos, en comparación con los ofrecidos en el mercado.

La causa cuenta hoy con 3.601 personas damnificadas que contrataron paquetes turísticos y quedaron varadas o que, cuando llegaron a destino, no pudieron hospedarse en los hoteles que habían elegido porque no se habían efectuado las correspondientes reservas. Oportunamente se estimó el perjuicio global en la suma de 19.665.725,54 dólares, 4.500 euros y 471.244.963,09 pesos.

Durante el fin de semana largo de Semana Santa de 2023, varias personas que habían adquirido paquetes turísticos -y que abonaron en dólares o su equivalente en pesos argentinos- quedaron varados en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sin abordar los aviones a los destinos contratados porque no se habían emitido los pasajes. Los afectados trataron de comunicarse con la empresa, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

Al tomar conocimiento de los hechos y de la gran cantidad de personas damnificadas, la fiscalía inició la investigación penal correspondiente en orden al delito de estafas reiteradas. A fin de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas, creó específicamente una dirección de correo electrónica para que los damnificados pudieran efectuar, por esa vía, las presentaciones y denuncias relacionadas con esos hechos.

Posteriormente, se estableció que Berra Rojo salió de la Argentina el 9 de abril de 2023 en un vuelo con destino a Chile, para lo cual utilizó su pasaporte mexicano, pese a contar con su Documento Nacional de Identidad emitido por la República Argentina. En virtud de ello, a instancias de la fiscalía, el 3 de mayo de 2023 la jueza Galletti declaró en rebeldía al responsable de “Turismo Felgueres” y ordenó su captura nacional e internacional.

La magistrada rechazó asimismo el pedido de exención de prisión formulado por la defensa de Berra Rojo, el cual fue confirmado por la sala de turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en julio de ese año.

Neuquina estafada: "Ojalá quede preso por un largo tiempo"

Conocida la información de la detención en México del representante de Turismo Felgueres, Marina Pacheco, una de las neuquinas estafadas por Berra Rojo expresó, a través de sus redes sociales: "nos estafó a mi madre y a mí con el viaje a Turquía, y a otras miles de personas. Ojalá se haga justicia y quede preso por un largo tiempo".

En Neuquén fueron al menos 12 los estafados quienes habían comprado viajes a Egipto, Países Bálticos o Turquía. En el caso de Pacheco, ella y su mamá habían adquirido en mayo de 2022 un viaje a Turquía por la suma de 5.000 dólares.

La mujer se había contactado con la empresa de turismo en Buenos Aires y realizó una transferencia bancaria para concretar la compra. Días antes del viaje se enteró que un grupo de personas que tenía previsto viajar a Egipto con esta empresa no pudo hacerlo porque no existían los pasajes aéreos. Luego de varios llamados y correos electrónicos con la vendedora de su paquete turístico, confirmó que había sido estafada y como ella otras personas de Neuquén.

Por algunas averiguaciones que realizaron, descubrieron que la empresa, que tenía 55 años en el mercado del turismo, hacía 8 que los dueños originales la habían vendido a otra persona que sería de México. "La empresa era una SRL que debería responder con su capital y acá en Argentina no tienen nada. Esta empresa figura en internet con sucursales en México y Miami, pero cuando llamamos allá dicen que no tienen nada que ver. Apareció el ex dueño Ricardo Felgueres que dijo que cuando falleció su padre él vendió la firma en Argentina a Gerardo Berra y a su padre. Este señor se desentiende de lo que sucedió pero se comprometió a encontrarlo", explicó Pacheco cuando se enteró de la estafa.