Caso Otoño Uriarte: la Justicia analiza el pedido de libertad para los asesinos

El pasado 5 de febrero quedó marcado en la historia judicial de Río Negro: tras 18 años de impunidad e incertidumbre, entre otros calificativos, se conoció finalmente la identidad de los responsables del brutal secuestro y homicidio de Otoño Uriarte, la joven de Fernández Oro que desapareció el 23 de octubre de 2006. José Jafri, Maximiliano Lagos, Néstor Cau y Germán Antilaf fueron encontrados culpables y quedaron detenidos. Sin embargo, al no estar firme la sentencia, la estadía tres de ellos tras las rejas, pende de un hilo.

El Tribunal, integrado por María Florencia Caruso Martín, Juan Pedro Puntel y Amorina Liliana Sánchez Merlo, ordenó la detención inmediata de Jafri, Lagos y Cau, luego de que la fiscal Teresa Giuffrida argumentara la existencia de un alto riesgo de fuga. Antilaf, por su parte, ya se encuentra cumpliendo una condena en Roca por una seguidilla de robos en establecimientos frutícolas de Allen. A pesar del fallo inicial, los abogados defensores lograron que la medida sea revisada en una audiencia programada para mañana a las 10 en el edificio de los tribunales penales de Cipolletti.

La batalla legal por la libertad de los asesinos

Las defensas de los acusados niegan que sus clientes representen un riesgo procesal y solicitaron que se apliquen medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Gustavo Lucero, abogado de Lagos, afirmó: “Sostienen que Lagos podría fugarse porque fue condenado, pero eso es una suposición sin sustento. No hay pruebas de que esté planificando una evasión”.

Marcelo Caraballo, representante de Cau, propuso que su defendido se presente cada lunes en la comisaría 26° de Fernández Oro como una alternativa a la detención: “No tiene antecedentes de rebeldía ni recursos para mantenerse en la clandestinidad. Si la Justicia quiere asegurarse de que no se fugará, hay formas menos gravosas de hacerlo”.

Por su parte, José Antiguala, defensor de Jafri, puso sobre la mesa el delicado estado de salud de su cliente y la necesidad de una intervención médica inminente. “Ha cumplido con todas las restricciones durante 18 años. No tiene bienes, no tiene pasaporte y no hay indicios de que quiera escaparse. Tiene arraigo en Neuquén, donde cuida a sus tres hijos, y ha cumplido con todas las restricciones impuestas hasta ahora”, señaló.

Tanto Giuffrida y la abogada particular Gabriela Prokopiw, que se sumó a la querella de la Jefe de fiscales de Roca, volverán a exponer los riesgos procesales que se corren con Jafri, Cau y Lagos en libertad. Peligro de fuga que consideran que se acrecentó después de conocer el fallo de culpabilidad y la prisión perpetua que les espera en caso de no prosperar los reclamos realizados en alzada.