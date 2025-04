Bariloche: un joven fue encontrado muerto adentro de una casa

Un hombre joven fue hallado muerto en el interior de una vivienda del barrio Virgen Misionera, Bariloche, y la Justicia investiga las circunstancias del hecho bajo la calificación de "muerte dudosa". La fiscal Jefa Betiana Cendón ordenó que se ppreserve el lugar y los peritos del Gabinete de Criminalística buscan rastros para avanzar en la investigación

El cuerpo fue encontrado cerca del mediodía en una casa ubicada en la intersección de las calles La Telesita y Palacios. La denuncia inicial motivó un importante despliegue policial y de emergencias que incluyó la intervención de efectivos de la Comisaría 27° de Melipal, personal médico del sistema de emergencias, bomberos voluntarios y especialistas de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que, si bien no se observaron a simple vista signos evidentes de agresión, el escenario no permite descartar una muerte violenta, por lo que la fiscal Betiana Cendón dispuso actuaciones urgentes para preservar el lugar y avanzar en las pericias. Además, dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte, como también la hora en la que se produjo.

El principal objetivo en este primer tramo de la investigación es averiguar si hubo intervención de terceros. Los peritos trabajan en la recolección de huellas, pisadas, análisis de rastros y levantamiento de pruebas, mientras que se espera que en las próximas tener certezas que encaminen la investigación..

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue oficialmente confirmada, aunque se trataría de un joven que no residiría en la vivienda donde fue hallado. La calificación de "muerte dudosa" implica que la Justicia no descarta ninguna hipótesis: desde una muerte por causas naturales hasta un posible crimen.