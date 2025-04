Quién era Franco Ramiro Luengo, el joven prófugo hallado muerto en Bariloche

El cuerpo encontrado en una vivienda del barrio Virgen Misionera de Bariloche pertenece a Franco Ramiro Luengo, el joven que estaba prófugo por el asesinato del vendedor ambulante de Fernández Oro, Brian Emanuel Obreque. La confirmación llegó por la noche del miércoles, tras las pericias papiloscópicas realizadas por el área forense y la verificación de datos con el RENAPER.

Luengo era buscado desde junio de 2024, cuando Obreque fue apuñalado y murió en la vía pública, cerca del barrio 270 Viviendas, luego de una fiesta clandestina convocada por redes sociales. Desde entonces, pesaba sobre él una orden de captura y el gobierno ofrecía una recompensa de un millón de pesos por información sobre su paradero.

El hallazgo del cuerpo ocurrió al mediodía, en una casa ubicada en la intersección de La Telesita y Jaime Dávalos, del barrio Viergen Misionera, en el sector del Alto de Bariloche. Aunque los familiares lo reconocieron en el lugar, faltaban los estudios técnicos para confirmar la identidad. Lo que si se supo, que el joven no vivía en el lugar donde fue hallado y algunas cuestiones referidas a la escena del crimen sembaron dudas entre los investigadores.

Luego del crimend e Brian Obreque, Franco Luengo se matuvo prófugo

La causa fue caratulada como "muerte dudosa". Aún no se sabe cómo murió Luengo ni cuánto tiempo llevaba sin vida. El Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia este jueves, para determinar si hubo intervención de terceros, si se trató de un suicidio u otra causa. El cuerpo tenía rastros de encontrarse hace varios días en ese lugar y no tenía signos de criminalidad a simple vista, por lo que su muerte tendría relación con el consumo de estupefacientes.

En el lugar trabajaron peritos, efectivos de la Comisaría 27°, Criminalística de la Policía de Río Negro y los fiscales Betiana Cendón y Gerardo Miranda. La escena permanece bajo resguardo.

¿Quién era Franco Ramiro Luengo?

Franco Ramiro Luengo tenía 20 años y estaba prófugo de la Justicia desde mediados de 2024, acusado de asesinar a puñaladas a Brian Obreque, un vendedor ambulante oriundo de Fernández Oro. Ambos habían asistido a una fiesta clandestina convocada por Instagram en el Alto de Bariloche. Según testigos, dentro del lugar hubo una pelea. Obreque salió corriendo a la calle para pedir ayuda, pero cayó herido a pocos metros. Murió poco después, los esfuerzos por llevarlo al hospital no alcanzaron para salvarlo.

Brian Obreque era de Fernández Oro, hacía siete meses que se había instalado en Bariloche

La investigación apuntó rápidamente contra Luengo, pero cuando la policía fue a buscarlo ya no estaba. Se ordenaron varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad, pero no lograron dar con él. El gobierno rionegrino ofreció una recompensa de un millón de pesos por información, aunque nadie aportó datos concretos. Desde entonces, no se supo más nada de él.

Luengo tenía antecedentes conflictivos. En 2020, cuando tenía apenas 16 años recién cumplidos, se escapó de su casa y se montó un operativo especial para encontrarlo. Años más tarde, ya con 19, volvió a quedar en el centro de una causa grave: el crimen de Obreque. Desde entonces, se mantenía prófugo. Hasta que su cuerpo apareció esta semana, sin vida, en una vivienda del barrio Virgen Misionera.