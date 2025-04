Ramón Geldres: un historial de sangre y una decisión judicial que estremece

La Justicia rionegrina volvió a cerrarle las puertas de la libertad a Ramón Geldres, el sanguinario asesino cipoleño que cumple condena en la Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca. En una nueva audiencia cargada de tensión, su defensa intentó una vez más conmover al juez de Ejecución, y solicitó salidas transitorias bajo la excusa del delicado estado de salud de su madre, de 83 años. Por cuarta vez se rechazó el pedido, recordando que el peligroso delincuente ya había convertido un beneficio similar en una tragedia.

Y es que el historial de Geldres está manchado con la sangre de sus víctimas. En 2013, aprovechó una salida transitoria para cometer un crimen atroz: asesinó a puñaladas a Claudio Araya e hirió gravemente a su hermano Natanael, todo en pleno centro de Cipolletti. Su único "motivo": encubrir el robo de una cartera. El fallo judicial fue categórico: prisión perpetua.

Pero su peligrosidad no termina allí. Dentro de la cárcel, los informes penitenciarios lo describen como un recluso violento, conflictivo y sin atisbos de rehabilitación. Incluso se reportaron episodios escalofriantes, como intentos de abuso contra otros internos.

En la audiencia, las víctimas volvieron a estar presentes. No solo los familiares de Araya, sino también la familia de Raúl Carrasco, otro hombre que casi muere en manos de Geldres en 2008, cuando irrumpió a patadas en su hogar. Aquella noche del 21 de septiembre de 2008, el delincuente trepó a una reja de más de 2 metros de alto y pudo llegar hasta la puerta de la vivienda de Venezuela al 1600, la que abrió de una patada. Con un revólver en la mano, amenazó a la familia. Incluso en la audiencia de hoy las víctimas recordaron que disparó un par de veces, pero el proyectil no salió.

La audiencia se realizó por Zoom con la presencia de los familiares de las víctimas, que fueron escuchados por el juez antes de tomar la decisión

En ese momento, el padre de la familia se trenzó en una feroz pelea, hasta que el delincuente sacó un cuchillo de entre sus ropas y lo apuñaló en ocho oportunidades. El hombre quedó herido de gravedad por un neumotórax y se salvó de milagro tras la intervención de los médicos del hospital.

El juez no dudó: la libertad de Geldres significaría un peligro inminente para la sociedad. Sin embargo la abogada particular del delincuente hizo reserva para cuestionar el nuevo revés judicial e insistir en los derechos humanitarios de su cliente, quien desea visitar a su madre.