Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados muertos en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta, en un hecho que conmocionó a la zona y es investigado por la Justicia.

El hallazgo ocurrió este viernes por la mañana en un hotel ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, luego de que el personal del establecimiento advirtiera que los huéspedes no bajaron a desayunar ni realizaron el check out en el horario previsto. Ante la falta de respuesta, el encargado dio aviso a la Policía.

Al ingresar a la habitación, ubicada en el tercer piso, los efectivos encontraron a la mujer en la bañera y al niño sin vida dentro del mismo cuarto. Ambos habían ingresado al hotel el día anterior con la intención de permanecer solo una noche.

Con el correr de las horas, arribaron al lugar bomberos, personal de la Policía de la Ciudad y peritos de Criminalística, quienes realizaron las primeras tareas para preservar la escena y avanzar con las pericias correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7. La mujer residía en la localidad bonaerense de González Catán, donde vivía junto al menor.

Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en distintas instituciones educativas y organizaciones sociales. En paralelo, trascendió que madre e hijo eran buscados intensamente por familiares y allegados desde el día anterior, situación que había generado preocupación en su entorno.

Por estas horas, la Justicia intenta determinar las causas de ambas muertes y localiza a familiares directos. En el marco de la investigación, también deberán declarar el gerente del hotel y el personal de limpieza que tuvo contacto con la habitación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59, que trabaja para esclarecer lo ocurrido.