Una joven de 19 años fue imputada por resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado, luego de atacar a tres inspectoras de tránsito durante un control de alcoholemia en el paseo del Canalito de Roca. La jueza de garantías, además, le prohibió acercarse o molestar a las trabajadoras agredidas, en un caso que combina alcohol, furia y un despliegue de violencia que dejó a todos atónitos.

Todo comenzó tras un control de alcoholemia en la calle Hirigoyen que dio positivo. La reacción de la joven fue inmediata y brutal: rompió el formulario de la infracción, arrojó al suelo los celulares de dos inspectoras, destrozando sus pantallas, y repartió empujones y golpes contra tres trabajadoras municipales que intentaban cumplir con su tarea. El centro de la ciudad se convirtió, de repente, en escenario de un escándalo que no pasó desapercibido para los transeúntes.

La calificación judicial

La fiscalía no dudó: resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado. Este último delito, remarcaron, se configuró porque la agresión tuvo como objetivo impedir el ejercicio de la autoridad. La defensa de la joven, lejos de oponerse, aceptó la acusación y adelantó que buscará una salida alternativa al conflicto, apelando a las herramientas que prevé el Código Procesal Penal.

La jueza de garantías fue clara: la imputada tiene prohibido hostigar, acercarse o realizar cualquier acto molesto contra las tres inspectoras que resultaron víctimas. Una medida que intenta poner un freno a la violencia y proteger a quienes, en medio de la vía pública, quedaron expuestas a una agresión inesperada.

Más allá de los tecnicismos judiciales, el episodio deja una marca en las trabajadoras municipales que, en cuestión de segundos, pasaron de controlar un tránsito rutinario a enfrentar golpes y destrozos. La escena, vivida en pleno centro, refleja la tensión que muchas veces atraviesan quienes deben hacer cumplir la ley frente a ciudadanos que reaccionan con violencia.

Mientras la investigación avanza, la defensa intentará negociar una salida alternativa.