La investigación por el grave accidente ocurrido en Pinamar sumó este viernes una nueva imputación, luego de que el fiscal a cargo de la causa solicitara que el padre de Bastián, el nene de 8 años que resultó gravemente herido, sea acusado por el delito de lesiones culposas agravadas.

Hasta el momento, la Justicia ya había imputado a los conductores de los dos vehículos involucrados en el choque. Sin embargo, el fiscal Sergio García resolvió avanzar también contra el padre del menor, quien viajaba en el UTV que impactó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera.

Mientras avanza la causa judicial, el estado de salud del niño sigue siendo delicado. Este viernes fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, centrada en el hígado, el órgano que sufrió las lesiones más graves como consecuencia del accidente. La operación se realizó en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde fue evaluado mediante estudios de alta complejidad.

Desde el centro de salud informaron que el nene permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, y que continúa bajo estricto seguimiento médico a la espera de una evolución favorable.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde, cuando Bastián viajaba en el UTV junto a su padre, la conductora y otras dos menores. Por el impacto, además de la lesión hepática, el niño sufrió un traumatismo craneal, lo que agravó su cuadro clínico.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y continúa en etapa de investigación, con peritajes destinados a determinar el grado de responsabilidad de los adultos involucrados.

Tras el hecho, la Municipalidad de Pinamar difundió un comunicado en el que informó que se están revisando las condiciones de conducción, los controles de alcoholemia y el cumplimiento de las medidas de seguridad, y pidió a la población extrema precaución al circular, especialmente en zonas de alto tránsito durante la temporada.