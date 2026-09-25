Le pegaron con un termo en la cabeza para robarle: tras varios allanamientos, la Policía detuvo a los cuatro implicados

Cuatro personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados por la Policía del Neuquén en el marco de la investigación por un robo ocurrido el 1 de septiembre en un comercio de telefonía celular y reparación de calle Lihue al 1500. Durante los procedimientos también fueron detenidos otros dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes por causas diferentes, además del secuestro de un arma de fuego, municiones, una motocicleta con pedido de secuestro y una sustancia de apariencia blanca.

La investigación permitió avanzar sobre los cuatro sospechosos que participaron del robo y, en paralelo, derivó en nuevas actuaciones judiciales por tenencia ilegal de arma de fuego y por las restantes situaciones detectadas durante los procedimientos.

El robo y el golpe con un termo

El hecho ocurrió el 1 de septiembre alrededor de las 20.30, cuando tres hombres vestidos con ropa oscura ingresaron a un comercio dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares. En el interior se encontraba el propietario, un hombre de 36 años, quien fue agredido durante el asalto.

Según explicó el comisario inspector Cristian Cuevas, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, “tres masculinos con vestimentas oscuras ingresaron al local, agredieron al damnificado en la zona del cuero cabelludo y le sustrajeron el teléfono celular”.

El ataque se produjo con un elemento que se encontraba dentro del propio comercio. “Lo golpearon con el propio termo que tenía en la cabeza y le sustrajeron un teléfono celular y documentación personal”, detalló Cuevas.

Después del robo, los tres hombres escaparon a bordo de un Ford Fiesta Ghia de color bordo que se encontraba estacionado en el exterior del local y era conducido por una mujer.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 21° del barrio Melipal, quienes comenzaron a reunir elementos para identificar a las personas involucradas y establecer sus movimientos posteriores al hecho.

Cuatro allanamientos en distintos barrios

Una vez reunidos los elementos considerados suficientes para avanzar en la investigación, la Brigada de Investigaciones solicitó las medidas judiciales correspondientes. “La Brigada de Investigaciones, una vez que reunió todos los elementos suficientes y conforme la orden judicial de la Fiscalía, procedió a allanar cuatro domicilios”, explicó Cuevas.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en los barrios Villa Ceferino, Melipal y San Lorenzo, con la colaboración de distintas dependencias policiales.

Uno de los allanamientos se llevó adelante en un domicilio ubicado en cercanías de las calles Rawson y República de Italia, en Villa Ceferino. Allí fueron identificadas nueve personas de entre 17 y 46 años.

Entre ellas había dos hombres de 33 y 35 años que registraban pedidos de captura vigentes. Uno era requerido por una causa por abuso de armas en San Rafael, Mendoza, mientras que el otro tenía un pedido de captura relacionado con una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante el procedimiento también se secuestró un revólver calibre .22 con seis municiones en el tambor. Además, fueron encontrados un cartucho calibre 14, dos municiones calibre 9 milímetros, una munición calibre .38 y una vaina servida calibre .22.

“Se secuestró un revólver calibre 22 con seis municiones y otra cartuchería, y se inició una causa por tenencia ilegal de arma de fuego”, señaló el comisario. El hallazgo del arma derivó en una nueva investigación, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Los cuatro sospechosos fueron encontrados en Melipal

El principal resultado de los allanamientos se produjo en un domicilio del barrio Melipal, ubicado en uno de los monoblocks de calle Huecufé. En ese lugar fueron identificadas ocho personas y entre ellas estaban los cuatro sospechosos que eran buscados por el robo del 1 de septiembre. La investigación los vincula con el vehículo utilizado para escapar del comercio después del asalto.

Cuevas confirmó que se trataba de las personas buscadas desde el inicio de la investigación. “En el barrio Melipal identificamos ocho personas, donde cuatro de estas personas son las que buscábamos, las que estaban involucradas en el hecho del 1° de septiembre”, explicó.

La mujer que se encontraba en el domicilio era además la propietaria de la vivienda. Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Motomel Blitz Turing de 110 centímetros cúbicos, que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Tercera.

En la misma vivienda también se encontró una sustancia de apariencia blanca. El informe inicial del procedimiento indicó el secuestro de 82 gramos, mientras que durante la entrevista policial se informó una cantidad de 87 gramos. Personal especializado de Antinarcóticos realizó el análisis reactivo correspondiente para determinar la naturaleza de la sustancia. La propietaria del domicilio quedó además vinculada a actuaciones por la tenencia de la sustancia, mientras los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Los otros dos detenidos tenían pedidos de captura

Los dos hombres detenidos en Villa Ceferino no estaban vinculados con el robo que originó la investigación. Su detención se produjo porque ambos registraban pedidos de captura vigentes por causas diferentes. La situación fue comunicada a la Fiscalía y los dos quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Cuevas explicó que el hallazgo se produjo de manera circunstancial durante los procedimientos. “Venimos por el hecho de robo y nos encontramos con dos personas que no estaban involucradas en la causa, pero que presentaban dos pedidos de captura”, indicó.

Uno de los hombres era requerido por una causa por abuso de armas en la provincia de Mendoza, específicamente en San Rafael, mientras que el segundo tenía un pedido de captura por una investigación relacionada con la Ley de Estupefacientes.

De esta manera, los allanamientos permitieron concretar la detención de cuatro personas buscadas por su presunta participación en el robo y, de manera paralela, localizar a otras dos personas que eran requeridas por la Justicia en expedientes independientes.

En un segundo domicilio del barrio Villa Ceferino, ubicado en cercanías de las calles Padre Milanesio y República de Italia, fueron identificadas siete personas de entre 13 y 55 años. El procedimiento no permitió encontrar elementos vinculados con el robo investigado, por lo que el resultado fue negativo respecto de los objetos que buscaba la Policía.

El cuarto allanamiento se realizó en el barrio San Lorenzo, en cercanías de la manzana 81. Allí fueron identificadas tres personas y tampoco se encontraron elementos relacionados con la causa principal.

También secuestraron el Ford Fiesta utilizado en el robo

Como parte de la investigación, el Ford Fiesta de color bordo señalado como el vehículo utilizado para escapar del comercio también fue secuestrado por personal de la Comisaría 20° el 18 de septiembre.

Durante ese procedimiento fueron identificadas las cuatro personas vinculadas con la investigación. En el interior del vehículo se detectó un elemento que inicialmente fue considerado como un posible arma de fuego, por lo que se procedió al secuestro del rodado y posteriormente se solicitó una requisa.

Finalmente, se determinó que se trataba de un arma de acción neumática. Por ese motivo, las personas involucradas fueron notificadas de las actuaciones y quedaron en libertad supeditadas a la causa.

El comisario explicó que “la Comisaría 20° procedió al secuestro del vehículo Ford Fiesta que estábamos nombrando al principio”.

Todos los detenidos, el vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes, mientras continúan las actuaciones judiciales derivadas de los allanamientos y de la investigación por el robo ocurrido el 1 de septiembre.