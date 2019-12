Depositaron la reserva de una casa inexistente en la playa

Vecinos y vecinas de Neuquén fueron víctimas de una estafa que se reitera muchas veces en época de vacaciones, pero que no deja de sorprender por la impunidad con que la realizan, y esta vez mucho más porque quien los engañó vive en Neuquén y da un número de cuenta bancaria para depositar.

“ Alquilamos esta casa en Monte Hermoso, para irnos con amigos a pasar el Año Nuevo. Me paso el contacto una amiga que también le alquilo la casa y le pagó por transferencia como yo. Ella iba a ingresar a la casa cuando yo salia. Me contacté con Sonia Castillo al teléfono que figura en las fotos y le trasferí el 50% del importe, igual que mi amiga. Llegamos a Monte Hermoso y la dirección no existe. La persona que nos contestaba para pasarnos los datos de la cuenta (que también están en la foto), nos bloqueó en wapp y no nos contestó nunca más los llamados. Ni a mi, ni a mi amiga! Ahora estamos un grupo de personas en Monte Hermoso, sin lugar donde parar (qué seguramente lo vamos a solucionar) y habiendo perdido mucha plata. La cuenta del banco existe. Por favor ayúdenme a viralizar para que si algún directivo del banco se entera pueda darnos una mano con información. Yo en este momento estoy radicando la denuncia penal en Monte Hermoso “. De esta manera Silvina Sartori denunciaba lo ocurrido y alertaba a otros para que no se dejaran estafar.

Cuando se viralizó la denuncia en las redes, Silvina volvió a comunicarse. “ Vuelvo a compartir!!! Me llamaron y escribieron más personas a raíz de este post, que se acaban de enterar que se quedaron sin vacaciones!!! Gente que estaba preparando las valijas para irse o que tiene alquilada la casa recién en febrero. Sacando una cuenta muy sencilla y contando a la gente que me escribió solamente, llevan recaudada una fortuna solamente mandando mensajes de wapp!!!. SON GITANOS! VIVEN EN LA CALLE INDEPENDENCIA AL 1600 DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN. La cuenta que está a nombre de A.C en el BANCO SANTANDER RÍO, Todos datos que se saben sencillamente porque NEUQUEN es chico y se consigue todo.”

Silvina logró encontrar alojamiento y se quedó en Monte Hermoso a pasar fin de año, para olvidar el mal momento y el dinero perdido, pero continuará con las acciones para lograr algún tipo de castigo hacia el estafador, aunque deduce que será difícil lograr algún castigo ejemplificador, y lo expresa así “ Los delitos por los que se los denuncia son excarcelables. Están unos días adentro y salen a seguir cagando gente. Y la justicia que NO EXISTE, está inválida ante estas estafas, les permite seguir viviendo acá. En nuestra ciudad. La que les da de comer y les permite festejar las fiestas con la plata y la alegría que le sacan a todos los que cagan!!!!. Cuando se les quiere embargar algo lo ponen a nombre de otro gitano y se termina el rollo.”

Atención entonces a la hora de reservar servicios para vacacionar. Conviene hacerlo con tiempo, en páginas seguras,quizás pagar un poquito más caro, pero llegar al lugar, encontrarlo y disfrutar sin tragos amargos.