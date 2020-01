Ella es una joven investigadora argentina que se especializa en estudiar al “escuerzo gigante de las pampas”, un animal que está perseguido por creencias y leyendas populares que lo han puesto al límite de la extinción. Camila Deutsch habló por AM 550 y 24/7 Noticias y derribó uno por uno los mitos relacionados con este batracio que se encuentra en muchas provincias argentinas, en Uruguay y Brasil. Pero su existencia no sólo está amenazada por esa situación, indicó que en países como Estados Unidos y China, el escuerzo es comercializado como mascota.

En principio, en diálogo en el programa “Viaje al puerto de la noche”, la científica señaló que el escuerzo vive la mayor parte del tiempo enterrado y que “sólo sale cuando se registran esas lluvias torrenciales de verano en nuestra zona pampeana”. Ese es el momento que aprovecha junto a un grupo de estudio de la Universidad de Buenos Aires para estudiarlo, por lo que se internan en los campos, especialmente de noche cuanto al anfibio aprovecha para salir a la superficie e iniciar el “llamado a las hembras” a través de un sonido nítido y persistente.

En cuanto a las creencias señaló que los estudios van encaminados a derribar “algunos mitos” que se han cristalizado en nuestra cultura a través de las generaciones: el escuerzo “no es venenoso, no ataca y no fuma”, afirmó. Lamentablemente –indicó- hay una tradición “como algo graciosa” en ponerle un cigarrillo en la boca y decir “fuma como un escuerzo”, aunque fue optimista ya que “por suerte los jóvenes de hoy no están al tanto de esa creencia más que nada en el campo”.

También sostuvo que el escuerzo “no tiene una orina que produzca ceguera” ni que el contacto con su piel genere verrugas, aunque sí aclaró que “por supuesto si se siente atacado es posible que muerda, aunque en los años que llevamos de investigarlo, nunca nos mordió un escuerzo”.

A partir de distintas entidades universitarias y científicas de la Argentina han creado un grupo de estudio que se denomina COANA (Conservación de Anfibios en Agrosistemas), orientado a nuestro país pero con extensiones en Uruguay y Brasil, especialmente para el proyecto denominado “Gigante de las pampas”.