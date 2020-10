La comunidad Kaxipayiñ “no acepta bandera ni justicia"

El presidente del Club Mari Menuco, Roberto Rapaz, denunció el pasado sábado a integrantes de la comunidad mapuche Kaxipayiñ luego de que estos se hicieran presentes en el lugar reclamando las tierras. Rapaz dijo que tras un intento de diálogo se retiraron pero los integrantes de la comunidad los apedrearon.

“Es una disputa de hace muchos años atrás” expresó el presidente del club por AM550. “El club tiene una tenencia precaria que se viene renovando desde hace más dos décadas, más allá de quien es el dueño de la tierra el club, yo he tratado de dialogar con esta gente, en varias oportunidades pero nunca me pasó lo que pasó el sábado, donde un grupo nos agredió, nosotros éramos dos personas y ellos entre 40 y 50 entre ellos estaba el Lonco, el Lonco anterior que es Gabriel y gente joven que realmente no la conozco”.

“Nos acercamos para ver que querían y para saber por qué estaban levantando esa pequeña construcción de madera”, en el lugar había un policía, “nos acercamos para dialogar, estaban comiendo asado sin ninguna medida de prevención y se pusieron violentos, nos retiramos y empezamos a recibir una lluvia de piedras” relató Rapaz.

Después de radicar la denuncia en la comisaría de Vista Alegre, y la intervención de un escribano, la policía con más efectivos recorren el predio pero siguen “dos personas apostadas en esa casa”. “No creo que nos corresponda decir a nosotros si (la tierra) es de ellos, si es nuestro, pasa que es muy complicado hablar con ellos porque no aceptan ni la bandera ni la justicia”.