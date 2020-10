El Frente de Todos cuestionó tomar más deuda en Río Negro

El Gobierno de Río Negro podrá emitir Letras por un monto de 5000 millones de pesos y también sobregirar -por un monto similar- en forma continua o alternada en las cuentas corrientes oficiales que conforman el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (F.U.C.O). Así lo aprobó la legislatura en la sesión de ayer.

El legislador del Frente de Todos, Ignacio Casamiquela señaló que “nos va a salir carísimo, tenemos más de 40 mil millones de deuda. Se toman letras del tesoro para pagar deuda, pero eso genera deuda. Es decir, pago, pero generando deuda, más los intereses”.

“La situación que atraviesa la Provincia es crítica. Esta nueva autorización de letras y el aumento del FUCO no hacen más que someternos a un desfasaje financiero que es altamente peligroso. Tenemos una situación difícil. Sólo el plan Castelo genero una deuda de 300 millones de dólares. Río Negro tiene una deuda que representa 4 masas salariales. Ahora hay que afrontar los sueldos y esto no es de ahora. Vienen gobernando desde hace 9 años, son ellos los que generaron deuda en dólares para el Plan Castello. Las consecuencias son gravísimas”, señalo.

“Río Negro está técnicamente en default porque no se está pagando el interés del Plan Castello desde el mes de junio. Son compromisos que no se están pagando porque no hay dinero y esto nos genera una pelota que es incalculable. Además, no se pagarían los 11 mil millones de dólares de noviembre”, expresó el legislador.

Situación sanitaria

Sobre la situación que se registra en los hospitales de Río Negro, Casamiquela señaló que “tanto el gobierno nacional como el provincial están haciendo todo lo posible para controlar la pandemia. Se está haciendo larga la cuarentena y hay sectores de la sociedad que ya no la soportan. Me parece que faltan insumos, reactivos, ropa para los hospitalarios, cuestiones de seguridad en los hospitales. El gobierno compró 50 respiradores por Mercado Libre y ahora no tienen la aprobación de la ANMAT. Pero si los tuviéramos no tendríamos los médicos para que utilicen esos respiradores"

“Se ven las falencias, el cansancio del personal de salud, los malos salarios es una historia de desinversión del gobierno provincial”, señaló

Hay mucha improvisación. Y Bariloche...¿está en condiciones de controlar a los barilochenses y a los turistas que lleguen? Yo lo dudo

Turismo

Sobre la prueba piloto de apertura del turismo el próximo fin de semana, Casamiquela expresó que la abrir el turismo es importantísima para Bariloche porque la están pasando mal. Y también para la provincia porque van a tener ingresos del turismo. Pero hay que tener garantizado el sistema de salud en Bariloche. Seguramente van a aparecer casos positivos de Covid-19”

Señaló que “El Cuy será la primera localidad donde se realicen los hisopados rápidos. Para llegar a El Cuy debemos ir por la ruta 6 que hoy está deteriorada. En esta localidad no hay patrulleros. El gobierno debe garantizar el personal de salud con ambulancias y seguridad con patrulleros. Hay mucha improvisación. Y Bariloche… ¿está en condiciones de controlar a los barilochenses y a los turistas que lleguen? Yo lo dudo, finalizó Casamiquela