Sobrino del intendente denunció una mafia en Cutral Co

Un joven reclama encadenado afuera del edificio municipal de Cutral Co por un contrato prometido que no se concretó. Quien denuncia es Brian Rioseco, sobrino del propio intendente de la comarca petrolera José Rioseco y del parlamentario Ramón Rioseco.

Según la versión del joven de 26 años, hace 8 años que trabaja en Plus (un plan social municipal y realiza tareas en el área de Servicios Públicos). Lo que denuncia es que no tiene aportes sociales y en este contexto de pandemia ni él ni sus compañeros han recibido los elementos de protección personal. Pero esa solo sería una cuestión secundaria.

La denuncia principal de su reclamo, de acuerdo a lo relatado en una entrevista concedida a AM 550 es que el intendente de Cutral Co, quien sería primo hermano de su padre, no aceptaría pasarlo a planta permanente como “a tantos otros que acomodan los Rioseco”. A raíz de su pedido y al hacerlo público Brian estaría sufriendo una persecución, al igual que sus hermanos y dos amigos que reclaman lo mismo. “El (por José Rioseco) acá en cutral Co tiene un poder impresionante” dijo y afirmó que le iniciaron una causa penal por estar allí encadenado. “Me mandaron a decir que si hago un paso me meten a un móvil y me llevan preso”, contó.

Además desde el gremio ATE, no lo habrían apoyado en su pedido, “salieron con la cabeza gacha” y le dijeron que no podían hacer nada.

Lo que desencadenó esta interna familiar se vincula a lo político, tal como dijo Brian: “nos usó para las campañas” y “nos prometió pasar a planta permanente”. Ahora no lo reconocerían ni siquiera como pariente. Mientras hacía pública la denuncia repitió varias veces “temo por mi vida”.

