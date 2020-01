Acusan a Rioseco de “apañar” al detenido por el crimen de Luciano

Yerení Fuente saca fuerzas pero ya no sabe de dónde. Tiene miedo y bronca. Más bronca que miedo y quizás por eso, ya no titubea en poner en palabras lo que siente, lo que sospecha y lo que va recolectando de una investigación casi a pulmón que busca justicia por la muerte de su hijo Luciano, de 8 años. “Es lamentable que estemos pasando por esto a pesar del duelo como familia. Tengo las fotos de captura que hicimos de este hombre -se refiere a Diego “Neneo” San Martín- con un celular desde la cárcel, que sale al banco Nación custodiado por la Policía para cobrar 60 mil pesos y sabemos de donde viene todo esto. Viene de la cabeza, de donde empezó todo: de Rioseco”, denunció a las cámaras de 24/7 noticias.

Cuando se le preguntó a qué se refería con esta acusación, la mujer no dudó. Volvió a sacar fuerzas y dijo: “Mario San Martín es el padre de Neneo y está con el intendente de Cutral Co, José Rioseco. El intendente de Cutral Co tiene que ser custodiado por policías y él se hace custodiar por mafias como el papá de Diego, el que mató a mi nene. No sólo por ellos sino también por otras mafias”.

“Yo tengo miedo, como que no…porque en cada lugar hay un cartelito pegado por él. Mi familia está allá, ellos son los que corren peligro, yo me tuve que ir; a mi esposo lo atropellaron en la moto, hace dos meses pero acá seguimos”, cuenta, mira las fotos que imprimió de las capturas de pantalla del detenido, con Facebook y con celular desde la cárcel y vuelve a masticar dolor.

“Yo no se de política, no me meto, no entiendo pero cuando fui a ver al intendente (por Rioseco) le echó la culpa al gobernador. Luego hizo promesas de más policías y no hay nada”, sentenció. Su abogado, César Pérez, asintió y agregó: “Todo pasa por la cabeza de la localidad, pedimos a las autoridades que se constituyan en el lugar para evitar que haya más muertos. Se está firmando un petitorio para enviar al Congreso pidiendo penas más duras, también a la Legislatura neuquina y al Concejo Deliberante”.

“Que me llame el gobernador Gutiérrez”

En otro tramo de la entrevista, Yerení Fuente también se refirió a las autoridades provinciales. “Al gobernador (Omar) Gutiérrez y a la ministra (Vanina) Merlo les pediría que nos ayuden. Acá en Neuquén podemos ver que hay policías en cada esquina, ¿por qué no pueden hacerlo en Cutral Co?. Cutral es pueblo de nadie. Es doloroso llegar acá a los medios para pedir esto, en lugar de estar en mi casa haciendo el duelo. Yo me quedo hasta mañana acá, asi que si el gobernador o la ministra quieren comunicarse, que por favor lo hagan”, concluyó.

Diego “Neneo” San Martín es el único acusado por el asesinato de Luciano Fuente. El niño salió a jugar a la vereda bajo la mirada de su tío y lo alcanzó una bala perdida, producto de un enfrentamiento entre bandas. Ocurrió en octubre del año pasado, en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Es el mismo barrio donde asesinaron el 1º de enero al policía Luis Nahuelcar, luego de intervenir por una pelea entre familias antagónicas.