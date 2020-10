Instalarán cámaras en el Aeropuerto de Roca

El director de Aeronaútica de Río Negro, José María Scheverin, confirmó que el sistema de balizas del aeropuerto de General Roca está nuevamente operativo, lo que permite vuelos sanitarios y ablaciones, así como vuelos privados. “De esta manera ya se puede operar en forma nocturna”, destacó.

Recordó que no es la primera vez que se producen hechos de vandalismo en la estación aérea y por eso hubo que realizar “una fuerte inversión” para reestablecer las balizas.

“Quedó reparado con un costo importante y eso hay que tenerlo en cuenta porque la gente tiene que entender que tiene que estar funcionando porque permite salvar vidas”, manifestó a Radio Show de Roca

Respecto de los actos de vandalismo, señaló que “se trabaja con el Ministerio de Seguridad y Justicia y vamos a estar realizando una tarea de capacitación con policías y la gente que va a estar custodiando. Es un predio muy grande y hay un sector de tomas aledaño que complica un poco más la situación; hay un problema que es cultural, la gente no entiende que no debe romper o robar, que esto está penalizado, que romper ya sólo el alambrado perimetral no se debe hacer”.

Scheverin expresó que “se va a empezar una obra de recuperación del cerco perimetral, una parte que se robaron, que se produjo hace más de un mes, alrededor de 1600 metros de alambrado que implica una inversión de 4 millones de pesos”.

Y señaló “que se va a invertir en cámaras de seguridad en el edificio del aeropuerto”, subrayando que “hay seguridad las 24 horas, pero el problema, insisto, es que el predio es muy grande, hay 5 mil metros de cerco perimetral, y los que roban y producen hechos de vandalismo, encuentran el momento para hacerlo, no se puede ver siempre el movimiento de la gente”.