Chubut: ¿cómo se contagiaron 11 monjas de clausura?

De un total de 14 Carmelitas Descalzas que viven en completo aislamiento en el Monasterio de Diadema, once presentan síntomas de Covid-19 “aunque, por ahora no registran gravedad”, confirmó el obispo de Comodoro Rivadavia Joaquín Gimeno Lahoz. Desde ayer se multiplicó en las redes sociales un pedido de oración por la salud de las monjas y también una gran inquietud para las autoridades sanitarias de esa ciudad chubutense: cómo llegó el virus a once personas que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior.

“Parece que el covid no respeta ni las clausuras”, indicó el titular del obispado comodorense, al tiempo que comentó: “es una pena porque están encerradas, por eso el aislamiento social no sé hasta qué punto es demasiado eficaz”. También se presenta en este caso un dilema religioso ya que las once mujeres han realizado una opción por la vida en aislamiento del exterior y el tratamiento de la Covid puede llevarlas a la asistencia en nosocomios de la ciudad. Además, no sólo el tratamiento de la contagiadas de mayor gravedad deberá ser en el exterior del complejo sino que la asistencia de las catorce monjas deberá contar con personas que ingresen al monasterio.

En las declaraciones periodísticas realizadas este miércoles, el obispo de Comodoro Rivadavia adelantó que “no sabemos cómo pudo llevar este bicho, que anda por todos lados, al Monasterio. Puede ser que haya sido a través de alguien que les llevó donaciones o comida a las hermanas”.

También el prelado comodorense sostuvo que de las once monjas que dieron positivo, dos se encuentran aisladas y en general se hallan “bien atendidas material, sanitaria y espiritualmente. Es una pena porque ellas se cuidan, están encerradas, por eso el aislamiento social no sé hasta qué punto es demasiado eficaz”.