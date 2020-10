Es falso que haya más muertos por la pandemia en Neuquén

Hay una postura tremendista que se pretende mediatizar en Neuquén, sobre una premisa falsa: el reporte diario de muertes por Covid se traduce en que hay más muertos, en comparación, con la realidad anterior a la pandemia. El titular del cementerio central de la ciudad de Neuquén afirmó: “la pandemia no nos ha modificado las estadísticas. Los ingresos por Covid no superaron el 16% de los fallecidos en el año promedio”. También informó que no todos los cuerpos que llegan producto del virus son necesariamente cremados. “Algunos también van a nicho y otros a tierra. Ese cuerpo ya llega preparado, hay que tranquilizar a la población porque no contagia”, confiesa Miguel Martínez, subsecretario de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores, de quien dependen el cementerio Central y el que se encuentra en el barrio El Progreso.

La foto sobre dos cámaras frigoríficas en una calle aledaña a la Ciudad Deportiva, que circuló en las últimas horas, también forma parte de este relato exuberante. El “dispositivo” busca suplir el déficit que existe en la morgue del Hospital Regional, con capacidad para 5 cadáveres y que hoy es cubierta por los mismos pacientes que fallecen por Covid, en ese nosocomio. “La idea es que aquellos decesos que se producen en domicilio, que no obedecen a una causa criminal y no se sabe si tienen o no Covid, sean trasladados a esas cámaras donde se aplicará el protocolo y se expedirá el certificado de defunción”, explió una alta fuente del Poder Judicial neuquino.

La operatoria del cementerio, el colapso sanitario, la morgue superada y los cuerpos con Covid arrojados en dos cámaras frigoríficas estacionadas en la calle, alimentaron este martes la postura tremendista que se insiste en sostener que, por ahora, “no cierra” en términos estadísticos.

Martínez, en declaraciones a 24/7 Noticias arrojó precisiones sobre un tema que por sórdido es poco tratado en los medios de comunicación. ¿Cómo funciona el cementerio en estos tiempos de Covid?, se le preguntó. “Desde marzo hay un protocolo que estableció la OMS (Organización Mundial de la Salud) y que tiene que ver con un tratamiento preferencial a quienes mueren por Covid. No ingresan directamente al cementerio, pero los familiares pueden elegir nicho, cremación o sepultura. Hasta marzo no era asi, ahora pueden elegir nicho o el traslado a otra jurisdicción”, explicó.

La ciudad de Neuquén cuenta con dos cementerios que dependen de la órbita municipal, el Central ubicado a cuatro cuadras del Monumento a San Martín y otro en el barrio El Progreso. En la zona de La Meseta, límite con Centenario, se construye un tercero sobre aproximadamente 17 hectáreas, pero su concreción demorará unos 5 años. “Nuestro cementerio tienen capacidad suficiente par albergar todo lo que tiene que ver con la jurisdicción. La pandemia no nos ha modificado las estadísticas. Los ingresos por Covid no ha superado el 16% de los fallecidos en el año, que son alrededor de 1.400 (es decir, por la pandemia ingresaron 240 cuerpos).

Mirá la nota completa:

De acuerdo al parte emitido por el gobierno provincial, hay 447 defunciones en toda la provincia, hasta este martes y desde que se declaró la pandemia.

En el cementerio central de la ciudad de Neuquén, donde recientemente se terminó un relevamiento y se estima que hay unos 40 mil cuerpos, se realizan las cremaciones, para lo cual se asignan turnos, pero también se permite la sepultura en nichos. ¿A qué se refirió la ministra (de Salud) Peve cuando tiempo atrás dijo que debían prepararse los cementerios, en este contexto de pandemia?, se le preguntó al funcionario municipal. “Quizás se refirió más a la cuestión sanitaria. Acá hubo auditorías contínuas de la población de los cementerios y se actualizó el arrendamiento vencido (hay plazos establecidos por ley, tanto para sepelios como para nichos). Quizás suena duro, más en estos tiempos, pero nosotros tenemos depósitos, no tenemos morgue porque no manipulamos el cadáver y tenemos espacio”, explicó Martínez. Y agregó: “Quiero llevar tranquilidad a la población. A nosotros nos llega un cuerpo tratado en un cajón, que reúne los requisitos para ir a nicho o tierra. Lo que tenemos son depósitos a la espera de los turnos, que tiene que ver con el acceso al horno crematorio o los nichos. Para cremaciones, se asignan turnos. Si fuera necesario el crematorio podría funcionar en horario nocturno, pero no ha sido necesario”. Y agregó: “Es un momento doloroso, si entró por protocolo se tienen que tomar todas las medidas pertinentes. Quiero llevar tranquilidad, una persona que ya fue dispuesta para el entierro, no va a contagiar. El riesgo es la gente que acompaña. El día de la madre por ejemplo asistió mucha gente a los cementerios, nosotros creemos que cada uno debe tomar los recaudos y eso es responsabilidad social”.

¿Qué costo tienen las cremaciones?, se le preguntó en 24/7 Noticias. “A partir de un convenio del municipio de Neuquén con Calf, la cooperativa es la empresa prestadora del servicio de sepelios. Aquellos que no son socios, ingresan al cementerio en calidad de indigentes, luego se define su condición de tal. Una cremación ronda los 15 mil pesos y está establecido por ordenanza tarifaria, es ínfimo al lado de otras jurisdicciones, que van de 70 a 100 mil pesos”, aclaró.

En este contexto y como parte de la postal sórdida que rodea a las muertes en esta pandemia, se generó una fuerte polémica a partir de la circulación durante este martes de dos cámaras frigoríficas, aparcadas en la calle aledaña a la Ciudad Deportiva. ¿Para qué son y quién las solicitó? se indagó desde Mejorinformado.com. Según se pudo reconstruir, el “dispositivo”, como se denomina en el protocolo elaborado hace un par de meses, surgió ante la necesidad de parte del Poder Ejecutivo, de poder contar con más lugar para los cadáveres. Aunque amerita un análisis finito pero posterior, la morgue de la ciudad de Neuquén cuenta sólo con espacio para 5 cuerpos, en el Hospital Regional. Teniendo en cuenta que en ese nosocomio funciona un piso y medio destinado a pacientes Covid, que en los últimos días los propios profesionales mencionaron que registraban un promedio de 3 decesos diarios, la evidencia indica que “no da abasto”.

¿Qué pasa con los decesos que se registran en domicilios, que no se saben si son portadores de Covid, pero no tienen una causal de criminalidad?, fue la pregunta que se tiró sobre la mesa, en una reunión realizada entre autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, en agosto. Dicen que la ministra Peve, afirmó: “deben ir los médicos del Poder Judicial y constatar”. Del otro lado, le respondieron con no rotundo. Finalmente, se acordó que, en esos casos, serían los médicos dependientes de la Policía quienes acudirían. “El gran problema que hoy existe es quién expide el certificado de defunción para que los familiares puedan despedir a sus seres queridos. Muchos médicos tienen miedo de ir a los domicilios particulares”, explicó la fuente consultada. Así, se elaboró un protocolo para que, llegado el caso, esos cuerpos que no salieron de un hospital o clínica pero que tampoco hay indicio de criminalidad, sean trasladados al nuevo dispositivo, previsto en la Ciudad Deportiva. “Allí habría dos médicos y un empleado del Registro Civil, para realizar con el protocolo correspondiente, el hisopado y tratamiento de rigor en caso de Covid o no, y luego ser entregado a sus familiares. Pero no se trata de cámaras solicitadas por el Poder Judicial, eso no es correcto”, aclaró el funcionario consultado.

Por lo que este diario pudo confirmar, desde el ministerio de Salud se trabaja aún en la contratación de dos médicos y todavía no está designado el personal del Registro Civil, por lo que ambas cámaras permanecen estacionadas. La teoría del miedo es tan peligrosa como la construcción de la “sensación” de inseguridad.