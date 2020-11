Neuquén-Cipolletti, divididas por la pandemia

Las une un puente y las separa las medidas de los gobiernos. Entre Neuquén y Cipolletti, no hubo durante toda la cuarentena consenso en cuanto a la circulación y la habilitación de actividades, y si bien la situación epidemiológica no es diferente, Cipolletti siempre fue más “permisiva”.

Mientras en Neuquén la restricción para circular sigue siendo desde las 20, al igual que el cierre de los comercios, en la localidad cipoleña ya se dio luz verde para el cierre a las 21 y la prohibición de circulación será entre las 00 y 6 de la mañana.

Todos los rubros, incluso los gastronómicos y los Kioscos, están contemplados en esta nueva etapa, más días y horas de apertura, incluso los domingos para algunos de ellos. Las salidas por terminación de DNI en cipolletti duró poco, se implementó antes que en Neuquén y no funcionó como esperaban. El intendente Mariano Gaido, finalmente después de 4 meses dejó sin efecto esta limitación, solo deberá cumplirse en las grandes superficies.

Los domingos, la gran diferencia. Mientras la capital neuquina sigue enfocada en la no circulación vehicular y pide a la gente que no use los espacios públicos, la ciudad rionegrina tiene plazas con gente disfrutando los pocos espacios verdes de los barrios y transitando por toda la ciudad sin mayores complicaciones.

Las principales modificaciones en Cipolletti: