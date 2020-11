Una buena: se curaron las 11 monjas de Comodoro

Las once monjas del Monasterio de Clausura de las Carmelitas Descalzas recibieron el alta de Codiv-19 en las últimas horas, mientras aun no se sabe cómo llegó el virus a esa vida de clausura que llevan como opción religiosa. De las trece hermanas que viven allí, sólo dos no fueron contagiadas. El obispo de Comodoro Rivadavia, Joaquín Gimeno Lahoz, dio a conocer oficialmente la información.

El pasado 28 de octubre el prelado había anunciado el resultado positivo de Covid-19 de las once monjas y deslizó una frase que se replicó en los medios de comunicación y las redes sociales: “parece que el coronavirus no respeta ni las clausuras”. Hoy señaló que “finalmente, ayer, ya repuestas, pudieron juntarse todas las hermanas a desayunar y rezar juntas, superando un momento muy difícil para ellas”.

También Lahoz informó que cada una de las contagiadas “realizó el aislamiento y tratamiento que indicaron los médicos”, al tiempo que agradeció las muestras de cariño, donaciones y cadenas de oraciones que realizó la comunidad de Comodoro Rivadavia y otras ciudades del Chubut.

Sobre la forma en que se pudieron haber contagiado las monjas de clausura, el obispo sostuvo que “no sabemos cómo pudo llevar este bicho, que anda por todos lados, al Monasterio. Puede ser que haya sido a través de alguien que les llevó donaciones o comida a las hermanas”.