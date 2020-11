Kioscos quieren vender alcohol y medicamentos

Kiosqueros están pidiendo, desde hace varios meses, a los intendentes Mariano Gaido y Claudio Di Tella, que les habiliten la venta de medicamentos de venta libre, alcohol en envases descartables y pegamentos. "Nosotros hace muchos años que venimos planteando este problema”, dijo a este medio Juan Rivera, referente de los kiosqueros, y planteó el conocido ejemplo de las farmacias que venden chocolates, chicles, barras de cereales, o vinerías donde se consigue tabaco y hasta preservativos, es decir que están “absorbiendo nuestro rubro, cuando era todo exclusivo de los kioscos”.

"Pero esto es responsabilidad tanto de las empresas como de los municipios, ahora con la pandemia las ventas en los kioscos cayeron un 90% , por lo tanto ya no pueden dejar pasar esta situación” afirmó Rivera. “Los gobernantes no entienden el mensaje, que la parte de los kiosqueros es otra cosa aparte de los comerciantes, somos una suma de servicios comunitarios para las personas”.

“Hay colegas que hace 4 meses no alcanzan a cubrir los gastos, hemos presentado cartas, en Cipolletti, tuvimos una reunión presencial con Cristian Blanco (secretario de Fiscalización), en Neuquén tuvimos una reunión virtual que iba a estar presente Gaido y nada, y eso que Gaido era kiosquero antes" recordó. "Hemos buscado la vuelta a todo y no hemos obtenido nada” dijo Rivera, quién es propietario de dos kioscos, uno en Neuquén y otro en Cipolletti.

"Desde junio empezamos a presentar cartas a Blanco, después de la reunión no nos dio ninguna solución, en Neuquén es posible que se concrete una reunión de los Autoconvocados con el intendente”, ahora “estamos convocando para el lunes en la municipalidad de Cipolletti y que nos atienda si o si el intendente”.

"Estamos pidiendo que nos den una mano, pasan por encima de nuestra licencia, y cuando nosotros pedimos una ayuda por pandemia, para vender cerveza, todo descartable, analgésico de venta libre, pegamentos, no nos da una mano, no nos tirás un centro, no sabemos que hacer”. También al ser consultado por el acompañamiento de las Cámaras de Comercios, afirmó que en Cipolletti “hemos tenido un apoyo pero ha sido muy tibio” mientras que en Neuquén “estábamos acompañados por ACIPAN y nos dejó totalmente en banda".

Situación desesperante

"Venimos fundidos", tenía comercio las 24 horas, con 17 empleados “me quedé con 7, tuve que indemnizar y negociar con mis empleados, porque no los podía sostener más, ha sido todo para atrás. Hicieron todo mal, organizaron todo mal”. “La gente circula más de 6 a 10 de la mañana y después de las 17 a las 24, esos son los márgenes de un comercio de alta rotación, estamos hasta las manos” .

Si bien está más que probado que los comercios no son foco de contagios, los controles en Neuquén han sido estrictos. "Nos hicieron comprar una alfombra absorbente, $5000 sale y la tenés que tener porque si no te multan, tenés que convivir con toda la agresión, porque de una forma agresiva que venían a imponerte las cosas, te pasaste media hora y te caen con la policía”.

"No es solamente que pedimos el alcohol", los porcentajes de ganancias son diferentes en los comercios, por eso no se trata de un horario de venta, sino de lo que se pueda vender tenga otro margen, "cubrimos gustos y servicios, los gustos se han dejado de lado, lo único que vendemos son servicios, encima nos limitan hasta las 20 horas”.