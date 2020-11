La crisis pulverizó la galería más céntrica de Neuquén

La cuarentena ya traspasó los ocho meses y continúa afectando a la economía del país y de la provincia, tanto por el lado de la oferta (la producción de bienes y servicios) como por el lado de la demanda (consumo e inversión). En pleno centro capitalino, la conocida Galería Jardín, está completamente vacía. Todos los locales que hasta marzo llenaban el lugar hoy se encuentran con carteles de "se alquila".

Desde la cámara empresarial Acipan advirtieron que hay casi tres veces más locales cerrados en el centro de Neuquén que un año atrás. En septiembre del año pasado, el 13 por ciento de los comercios tenía las persianas bajas; en igual mes de este 2020, se llegó a un 35 por ciento de inactividad. Los rubros más golpeados son indumentaria, calzado y gastronomía.

Sin embargo a fines de octubre los números no variaron: "En el informe realizado en el mes de julio, por el observatorio había 119 pedidos de bajas de licencias comerciales y unos 600 comercios cerrados. El último relevamiento en estos tres meses que pasaron se realizó pero aún no está el informe presentado. Sin embargo, los datos no variaron", sostuvo Matías Napoli, gerente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción afines del Neuquén, a la redacción de mejorinformado.com

Asimismo, aunque muchos comercios cerraron sus puertas tanto el alto como en el bajo neuquino, lo números no variaron ya que "hubo varias aperturas de locales en el shopping, eso hace que se haya equilibrado. Por un lado los comercios en el centro cerraron los que están en las plataformas más grandes abrieron", aseguró Napoli.

Todos los locales que hasta marzo llenaban la Galería Jardín en el centro neuquino, hoy se encuentran con carteles de "se alquila".

Las menores caídas correspondieron a aquellos sectores considerados “esenciales” (agro y servicios básicos) o que pudieron continuar operando gracias a las herramientas online (bancos y educación). Aquellas actividades que tuvieron restricciones casi absolutas pero fueron flexibilizándose cayeron un poco más (comercio, hidrocarburos y minería, industria, transporte). Y las mayores caídas con aquellas actividades que han tenido limitaciones casi totales (construcción, hoteles y restaurantes). El caso de los servicios de salud explica su caída por la menor afluencia de personas a las instituciones, a pesar de encontrarnos en una emergencia sanitaria.