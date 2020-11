Policías retirados de Río Negro reclaman cobrar los aumentos

Los casi 5000 Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro continúan con los reclamos por las demoras en el cobro de los aumentos de haberes.

Mirta Bichara del movimiento de autoconvocados señaló esta mañana que “toda la documentación fue remitida a la ANSES Central y desde ahí lo pasa a la Dirección de Jurídicos para que emita dictamen. Sin embargo, al día de la fecha aún no se cuenta con el dictamen jurídico. El tiempo se agota y de no contar con este documento para esta semana, se corre el riesgo de que la carga se realice para el mes de febrero del año que viene, situación que no vamos a aceptar”

“Venimos cobrando muy atrasados los aumentos de nuestros haberes. Por eso el próximo martes vamos a marchar a las oficinas de ANSES de toda la provincia. Es nuestro modo de reclamo y protesta por la demora en la habilitación de la carga de los aumentos de nuestros haberes previsionales”, señaló

“Con la conducción de Daniel Jara en la policía no hubo dialogo. Nunca se acercó. Nunca la jefatura nos recibió como para poder trabajar juntos. Con la nueva conducción esperamos que tengamos un acercamiento como lo hizo gobierno. Fue histórico que Carreras nos reciba al igual que la Secretaría de Seguridad donde tuvimos una apertura al diálogo”, concluyó