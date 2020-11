Reclamaron la falta de agua lavando ropa en la plaza

Desde hace años habitantes de la localidad neuquina de Aluminé conviven con la falta de agua, es más frecuente en la zona alta de la ciudad, y sobre todo en verano cuando bajan los cauces, pero ahora la situación se agrava y sin agua desde hace 15 días los vecinos llevaron el reclamo a la plaza del centro donde lavaron ropa frente al municipio.

“Este fin de semana fue caótico” dijo Lucía Ochoa, una de las vecinas de Aluminé, "ya estamos viendo que para el verano va a ser terrible, en plena situación de emergencia sanitaria nos está faltando el recurso principal que garantiza entre otras muchas otras cosas la higiene” dijo por AM 550 y CN 24/7.

La semana pasada se realizaron dos marchas, en una de ellas se organizó una asamblea y sus representantes se reunieron con las autoridades municipales, se dijo que se iba a resolver la situación, mientras tanto se ponía en marcha un plan de contingencia, que no está funcionando porque no sirve que dejen bidones”.

El problema continuó sobre todo el barrio 179 lotes, "estuvo los cuatro días sin agua", pero el problema se da en nueve barrios que “sería medio pueblo” dijo Lucía, quien agregó que hasta en el centro están sufriendo esta falta de agua. "Por eso hoy los vecinos decidieron juntarse y venir con sus lavarropas, secarropas, jabón y la ropa que no pudieron lavar en toda la semana, como una cosa simbólica y lavaron todas sus cosas en la plaza principal donde sí hay agua, frente a la municipalidad".

“Hace 15 días que la gente no se puede bañar, no puede lavar la ropa, no puede cocinar”. Las personas que tienen invernaderos, que son promovidos por el municipio, no pueden regar las plantas. "Aluminé crece, hace muchos años se promete una obra, un acueducto que está el proyecto armado, donde está propuesta la captación de agua desde la cuenca del arroyo Ruca Choroi, está arriba del pueblo, sería que el agua caiga por desnivel. En este momento se capta desde abajo, el agua está abajo, se bombea para que el agua suba y eso ya no está funcionando. Estamos pidiendo que se haga la obra que Aluminé merece de una vez por todas.