La temporada será con piletas por turnos y burbujas familiares

Los clubes neuquinos que cuentan con piletas, además de acceso al río Limay, ya presentaron los protocolos consensuados con el municipio para comenzar a funcionar desde el 1° de diciembre. Se espera una alta demanda, porque seguramente será la opción más barata para estas vacaciones, ante las limitaciones y el alto costo para viajar. La novedad es que habrá que pedir turno para usar la pileta, pero se asegura que no hay riesgo Covid en el agua. Habrá turnos para ingresar al agua, burbujas familiares donde no usar barbijo, parrillas reducidas y en algunos casos, con limitaciones para invitados, de manera de favorecer al socio nativo.

La oferta que presentan los clubes de la capital neuquina es variada. Todos exigen en el ingreso firmar la declaración jurada que pide el municipio, donde se asume la responsabilidad individual y social frente a la pandemia, se tomará la temperatura y se higienizará a cada ingresante. A partir de esta base, las exigencias y las opciones varían de acuerdo, a las diferentes instituciones, según posibilidad de contar con pileta, actividades deportivas disponibles y fundamentalmente, la extensión del predio que ocupan.

Desde este diario se consultó a varios referentes locales, quienes brindaron un pormenorizado informe de cómo se preparan para este verano.

Alberto Adamo, presidente del Tenis Club, opinó que, en este escenario, se apelará al rol social de la institución. “Ya venimos trabajando en diferentes actividades con sus respectivos protocolos. Si bien nuestro fuerte es el tenis, hemos sumado numerosas disciplinas. Vamos a arreglar la pileta para este verano”, explicó.

También comentó que aún no tienen definido si habrá colonia de vacaciones, pero que en el caso de esta institución “no se requiere una cuota de inscripción y en cambio, sí habrá descuentos para socios en cada disciplina. Creo que estas vacaciones, los clubes van a ser la salida. También se está trabajando con el PRODA, a través de las comisiones vecinales que rodean al club, como una forma de apertura del club hacia la comunidad. La propuesta consiste en poder sembrar y llevarse luego lo plantado para propio consumo”.

Escuchá la nota completa en 24/7 Noticias:

Desde el club El Biguá, habló su presidente Mauricio Zecca, quien ratificó el protocolo generalizado para el ingreso como las recomendaciones generales, en cuanto uso de barbijo para trasladarse dentro del predio, no compartir el mate, planilla Covid, toma de temperatura, etc. En cuanto al uso de las piletas -tienen una grande y otra para menores de 8 años- explicó que “se habilitarán con un protocolo autorizado por el municipio, con un 50% de capacidad y con tiempos para ingresar, con turnos de media hora”. También adelantó que “dentro del predio la capacidad será de un 50%. Las actividades deportivas ya estaban habilitadas, donde se desinfecta todo aquello que se utiliza antes de volver a ingresar y el gimnasio también es por turnos, no más de 4 personas, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados de cada lugar”.

“Lo que va a contar acá es la responsabilidad de la gente para que nos ayude y esto funcione. En cuanto a los invitados, serán algo así como 25 por toda la temporada, por grupo familiar. Esto lo hacemos porque ahora vienen las fiestas, mucha gente trae sus familiares y no se los puede dejar afuera. El predio es muy amplio y permite traer invitados, pero ya no será libre como antes, que alguien venía y pagaba. Ahora debe estar acompañado de un socio”, confió Zecca. En la planificación de este verano particular en pandemia, El Biguá no contará con colonia de vacaciones porque no está autorizada por el municipio neuquino; no obstante, se permitirán actividades deportivas infantiles en períodos reducidos y con más cantidad de profesores.

“Se crearon burbujas de unos 4 metros cuadrados, casi todos los clubes lo hicieron, para que el grupo conviviente este ahí y pueda permanecer sin barbijos. Cuando algún miembro se tiene que trasladar fuera de ese ámbito, debe volver a usarlo”, explicó Zecca. También se mostró confiado en la oferta de pileta, más allá que tienen acceso al río Limay desde este club, porque “está probado que la gente adentro de una pileta no se puede contagiar; la condensación del cloro que pide el municipio genera una burbuja sanitizante que mata al coronavirus, pero hay que tener una cantidad controlada de gente”.

Otra de las consultadas por Mejorinformado fue Patricia Martínez, presidenta del Cepron, el club de los empleados de la administración pública provincial.

“Tenemos abierto el club sólo para socios, es decir, no aceptamos invitados, sólo el grupo familiar constituido (titular, cónyuge e hijos menores de 21 años). El protocolo se aplica en cuanto se ingresa, se toma la temperatura, se coloca alcohol en gel y se debe firmar el protocolo y una planilla de control. Parece un trámite muy largo, pero es muy rápido”, explicó.

También en este caso habrá turnos para el ingreso. “La mayoría de los socios tienen que pedir un turno, porque si antes podíamos permitir el ingreso de 100 familias, hoy sólo podemos permitir hasta 30 como máximo. Otro ejemplo, de 80 parrillas que hay, sólo se pueden usar 30 y sólo están habilitadas para el mediodía”.

En esta institución, la única disciplina deportiva es el canotaje, no cuenta con pileta, pero sí con un brazo del río que, al comenzar la temporada, aseguran tendrán guardavidas. “Este verano se pueden incorporar empleados de la administración pública y que vengan recomendados por otro socio, la idea es que no ingresen quienes no son del ambiente de la administración pública provincial porque la idea es respetar el club, que es de los socios y que lo disfruten ellos mismos”, concluyó.

Esta semana, en declaraciones a AM 550, el secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad neuquina, Mauricio Serenelli, adelantó que están trabajando “con los espacios al aire libre, los clubes o instituciones que tienen natatorios y también salida al río. Doy el ejemplo del club Biguá, del Club Santafesino, del Club Banco Provincia de Neuquén. Con esos hemos empezado a trabajar en algún protocolo, y algunas instituciones han tomado la decisión de mantener y abrir la pileta y empezar a ver, a utilizar los protocolos tanto para los bañistas, que puedan utilizar el sector del río, como es la pileta, y otros han decidido no abrir los natatorios”. El funcionario fue enfático en que los protocolos se ajustan a la realidad de los espacios que posee cada institución, porque eso determina el factor ocupacional. “Son protocolos rigurosos, tienen una ventaja, que no la tiene el natatorio en espacios cerrados, que al tener un contacto más abierto o más al aire libre, eso permite que se pueda disminuir el riesgo de contagio que pueda tener el Covid 19”, explicó. Al protocolo que se autorice, no obstante, se precisó, luego le seguirá el control y regulación de cada una de las piscinas, por parte del área de Operativo de Verano. Y también hizo una aclaración: “Hay piletas, según la ordenanza, y piletines. Nosotros creemos que los piletines no estarían en condiciones de ser usados, que son para los más chiquititos”.

“Me parece que, así como al principio de la pandemia y a medida que fueron habilitándose las actividades, se vendieron muchas bicicletas; me parece que este verano el negocio va a ser la Pelopincho”, concluyó Serenelli.