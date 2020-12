La municipalidad de General Roca también se prepara para ver el eclipse el próximo lunes. Es por eso que organizó una ruta de la observación del eclipse desde el Área Natural Protegida Paso Córdoba el próximo lunes 14 de diciembre.

La propuesta incluye excursiones guiadas hacia tres puntos de observación situados en Paso Córdoba, donde los visitantes podrán disfrutar de este fenómeno natural con la explicación que aportarán los guías de turismo del municipio.

La inscripción es gratuita y se podrá realizar únicamente el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre únicamente en forma telefónica al Tel: 0298-154646319, y será con cupos limitados.

Se prevé el inicio de la actividad para las 11y20 hs del día 14, desde el punto de referencia turística en Paso Córdoba y se extenderá por al menos 3 horas.

Florencia Ghirardelli es la directora de Turismo expresó que “es una opción interesante, si bien en Roca no se verá en un 100% pero planteamos en el área protegida de Paso Córdoba. La idea es que se anoten a la actividad que realizaremos el próximo lunes. Vamos a entregar unos lentes para poder verlo sin riesgos. Serán diferentes grupos que saldrán a lo largo de la zona de Paso Córdoba. Serán 5 guías con un cupo limitado, podría ser entre 10 y 20 personas. Por los protocolos no podemos superar este número de personas”, indicó

“Hay otros sectores en Roca donde también se puede observar el eclipse como el Valle de la Luna Rojo o el Valle Amarillo, la zona del sendero del río o de la Virgen Misionera. La idea es que se pueda disfrutar siempre con protección para evitar el daño que pueda provocar a la vista”, concluyó

Asueto polémico

El asueto fue declarado por la gobernadora Arabela Carreras para todo el personal de la administración pública provincial, incluidos los docentes, tras considerar que la medida resulta oportuna ante lo trascendental del evento que tendrá a la provincia como epicentro.

Se pretende que todos los trabajadores del Estado puedan disfrutar del eclipse total de sol previsto para el 14 de diciembre. A través del Decreto 1513, la mandataria también invitó a los demás poderes del Estado, el comercio, la industria y entidades crediticias y financieras provinciales y nacionales a adherir a la medida.

Sin embargo, hay municipios que no se plegarán a la medida. Roca confirmó que no adherirá al feriado decretado por la gobernadora Carreras para facilitar la observación del eclipse. Cipolletti es otro municipio que no se suma a la medida provincial. Allen definió también no adherir. En tanto en Villa Regina todavía no lo definió el intendente Orazi. Mientras que los comerciantes tampoco vieron con agrado la medida provincial.