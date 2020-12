Sin certificado, peligra el ingreso universitario

Fin de año está cerca y la educación virtual sigue sumando grises. Alumnos del Colegio Secundario Técnico E.P.E.T Nº14 mostraron su preocupación en una carta donde expusieron su “decepción ante el penoso desempeño de la institución ante el contexto de pandemia”.

Es que los alumnos del último año en las especialidades Química y Eletrotécnica expresaron que “la falta de organización y ausencia de todo esfuerzo por sostener el año lectivo nos han sumergido en una sensación de abandono difícil de digerir”.

En el escrito que se difundió en redes sociales, los alumnos aseguraron que fue “casi nulo el contacto de gran cantidad de profesores” y que la institución se negó a “conformar mesas de examen de materias previas bajo el argumento de ser “demasiados alumnos para rendir””. Asimismo, remarcaron que “no se nos otorgarán certificaciones de finalización de estudios, requisito necesario para inscribirnos en la universidad” así como también “nos han negado la posibilidad de nuestro acto de colación” pese a la existencia de los protocolos autorizados por provincia.

Minerva es madre de una alumna de la institución y en diálogo con mejorinformado.com reconoció que fue un año “muy crítico” para todos los estudiantes. “No tuvieron ningún examen, solo trabajos prácticos que no fueron corregidos” aseguró la mujer preocupada porque “hasta el día de la fecha aún no tienen las notas cuando en otros colegios ya tuvieron actos de colación”.

Sobre las mesas de exámenes para rendir materias previas, contó que “los chicos no tuvieron durante el año mesas ni presencial ni virtual” y que desde la escuela les dijeron que “no habrá hasta febrero”.

“Mi hija no puede ir a la Universidad el año que viene porque no puede rendir sus materias y no tiene el certificado de finalización de estudios que es requisito para anotarse en la facultad. Ella quería estudiar en Córdoba, pero tiene hasta el 15 de diciembre para preinscribirse”, señaló.