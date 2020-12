“Si todo sigue así, las clases vuelven en marzo”

Conocida la fecha del inicio del ciclo lectivo en Río Negro y aprobados los protocolos para que esas clases sean de manera presencial, desde el gremio de los maestros, Unter analizaron cómo será el retorno, el próximo 3 de marzo.

“La verdad es que con este virus no se puede asegurar que las clases comiencen sin problemas. Venimos trabajando y construyendo la parte sanitaria del protocolo. Hicimos muchos aportes en las reuniones que tuvimos con el ministerio de Educación. Por eso el plenario de secretarios generales de Unter aprobó este protocolo. Eso no quiere decir que las clases inicien en marzo. La vuelta a la presencialidad la pedimos desde siempre, pero cuando sea seguro volver y estén dadas las condiciones. Esto es un día a día. Por suerte los casos van descendiendo en toda la provincia. Si todo sigue así hasta marzo, volveríamos a la presencialidad”, sostuvo Silvana Inostroza la Secretaria Adjunta de Unter a Mejor Informado

“El protocolo es el libro gordo de Petete porque se buscó que no queden dudas de cómo se debe trabajar en la escuela, desde que empieza la jornada escolar. Ahí está todo lo que se debe hacer. Y ante cualquier duda podremos consultar ese protocolo. Un punto controversial es quien toma la temperatura en la escuela. Entendemos que no es una función pedagógica, que no hace a la función del docente. Creemos que no hace a nuestro rol. Somos conscientes que no podemos exigir tener un agente sanitario en cada escuela porque sabemos cómo está el sistema sanitario en Río Negro. En ese punto, no nos pusimos de acuerdo. En el protocolo no está explícitamente establecido quien tomará la temperatura, pero si que deberá ser un cargo docente”, señaló

El estado de las escuelas y suspensión de clases

El ministerio de Educación compró elementos de limpieza y productos que permitan el control de la pandemia. En este sentido, Unter controlará que se cumplan con esas exigencias.

“Hay condiciones muy claras que marcan la presencialidad. Y es que las escuelas si o si deben estar en condiciones. El estar en condiciones implica que tengan máscaras faciales, termómetros digitales, alcohol en gel, barbijos y elementos de limpieza. Sin ellos es imposible pensar en la vuelta a clases. Eso es algo que se lo dijimos al ministerio”, señaló Inostroza

“Discutimos con el ministerio la facultad de suspender las clases. Después de mucho tiempo logramos que las clases vuelvan a ser suspendidas por los equipos directivos de las escuelas. Y que no sea una definición política del Consejo Escolar. En el protocolo lo dejamos en claro que ante cualquier situación que pase en la escuela que ponga en riesgo la seguridad de la jornada laboral, por ejemplo, si yo llego a la escuela y veo que no hay lavandina, suspendo las clases. En este contexto no pueden faltar los elementos de limpieza”, expresó

Vacunación

Sobre el operativo de vacunación contra el Coronavirus que el gobierno provincial planea iniciar en el mes de enero, Inostroza señaló que “entendemos y vamos a seguir diciendo que la premisa es el cuidado de la salud y la vida. Es una pandemia social y colectiva. Desde ahí sostenemos que tenemos que hacer todo lo posible para cuidarnos. Y desde la presencialidad debemos cuidar a toda la comunidad educativa. Sabemos que si hay un contagio en un aula el virus será transmitido a la familia. La vacunación será una herramienta para evitar los contagios”.

“En lo personal no rechazo la vacuna. Si está elaborada desde los sectores de la salud y estará controlada por organismos internacionales fuera del país y dentro del país controlada por ANMAT, por supuesto que me voy a vacunar”, concluyó.