Los Paynemil no avalan métodos violentos de otras comunidades

Después de las declaraciones de referentes del Club Mari Menuco, sobre la preocupación de la usurpación de tierras y la mala convivencia con las algunas comunidades mapuches que habitan allí, la Lonko Elba Paynemil aclaró que su comunidad no mantiene relación ni con el club ni con el resto de las comunidades.

“Estamos mucho más allá del club. No avalo lo que hacen el resto de las comunidades, no podemos tratar mal a nadie, si queremos que nos traten bien” afirmó en 24/7Canal de Noticias. "Muchas veces abarcan a todas las comunidades, pero el problema es con la comunidad vecina, yo voy a reclamar con la justicia como son las cosas, solamente reclamo por derecho lo que nos corresponde ancestralmente”.

Elba Paynemil sostuvo que en agosto pasado los problemas territoriales lo tuvieron con personas “que nos quería usurpar un lugar a orillas del lago donde tenemos el complejo turístico” esas tierras afirma, le pertenecen a su comunidad y cuenta con los papeles desde 1903.

“Nosotros veníamos hace mucho en lucha, ante una usurpación como la que teníamos, y de tener un litigio tan importante, donde hubo varias amenazas, la justicia actuó rápido y la provincia también reconociendo que este lugar es nuestro ancestralmente” explicó.

En referencia al parador turístico, la comunidad asegura que está en las playas de la costa de Loa Barreales “muchos más arriba de donde se hacen estas fiestas”. “El proyecto turístico es familiar, ofrecemos el lugar, por el momento, sin cobrar entrada”.

Esta listo para su habilitación pero el problema es no tener jurisdicción: “tenemos que hacer los trámites en Neuquén, pero por cercanía nos atiende el municipio de Añelo”. Aunque la guardia policial de allí no los atiende, sí lo hace Vista Alegre “pero es hasta Mari Menuco y como munidad Paynemil, tenemos jurisdicción para votar por DNI es Planicie Banderita, pero no hay destacamento, ni comisión de fomento” explicó.

El parador está armado pero solo falta la habilitación, “podíamos haberlo abierto porque es una propiedad privada, pero como tenemos todos los papeles en regla queríamos seguir haciendo las cosas administrativamente bien”.

