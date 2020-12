Terán: "me acompañan las 200 mujeres asesinadas este año"

El fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, apostó fuerte en su alegado de defensa en el inicio del Jury de Enjuiciamiento que se le inició por presunto mal desempeño en sus funciones, luego de sus polémicas declaraciones públicas sobre la violencia de género y los femicidios. Sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto, negó ser “misógino”, defendió su postura en el entredicho con la periodista de C5N Lucila Trujillo, y acusó al fiscal general José Gerez –quien lo denunció- de haber ejercido “violencia institucional” a su arribo temporal a una vocalía en el TSJ. “Destitúyanme… soy un personaje secundario”, o “me acompañan las 200 mujeres asesinadas en lo que va del año”, fueron algunas de las frases que utilizó Terán en su defensa. José Gerez presentó su declaración testimonial por escrito.

Bajo la presidencia del vocal del TSJ, Germán Busamia, comenzó en la Legislatura provincial el enjuiciamiento de Santiago Terán.

El camarista civil, Marcelo Medori, tiene a cargo la acusación y en su alegato de apertura, destacó que “el acusado, con sus declaraciones públicas, ha debilitado el tejido social; ha debilitado la apreciación sobre la idoneidad y la capacidad de un funcionario público; ha debilitado la valoración de la comunidad sobre la mesura, cordura y ética de los funcionarios y ha debilitado la captación de la comunidad sobre la eficacia del sistema judicial”.

Y afianzó su alegato en la fuerte repercusión pública que tuvieron las declaraciones de Terán en cuanto a sugerir a las mujeres armarse y disparar contra su agresor para evitar ser víctima de un femicidio.

Le atribuyó “falta de mesura, equilibrio y prudencia”, y un “desprecio sobre las políticas que se llevan adelante en el Poder Judicial en el logro de la paz social como fin de un proceso judicial, que va en contra de la línea editorial del fiscal Terán”.

Las audiencias se desarrollarán hasta el viernes próximo por zoom. Sólo el tribunal y las partes están presentes en el recinto de la Legislatura. El Jury está presidido por el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Roberto Germán Busamia, y lo integran Alfredo Elosú Larumbe, Elizabeth García Fleiss, María Laura Du Plessis, Sergio Fernández Novoa, Suyay Sapino y Marianina López Raggi.

“Fuera de contexto”

“Vaya si debo haber hecho temblar a la gente en mis 26 años como fiscal”. Así inició Terán su defensa ante el tribunal de enjuiciamiento. Y adelantó su línea argumental con una frase del filósofo Alemán Friedrich Nietzche: “no hay verdades, tampoco hechos. Sólo interpretaciones”. Y afirmó que sus dichos “fueron porcionados” (editados) y que no reflejaban el contenido de las extensas entrevistas radiales que concedió. “De esas porciones se valieron los denunciantes”, señaló.

Justificó su posicionamiento en cuanto a la defensa armada de una mujer para evitar ser víctima de un femicidio. Y lo hizo con el curioso despliegue sobre su escritorio de una “Mamushka”. La fue desarmando una a una –las colocó de la más grande a la más pequeña- hasta afirmar que “la más chiquitita, es la mujer a la que asesinan”, y estas otras “son las que la tapan y no permiten ver que año a año entre 200 y 300 mujeres son asesinadas”. Dijo que en la década del 2010 al 2020 “fueron asesinadas 30 mil mujeres; un cementerio completo de mujeres”.

“Luego de empeñarme en la defensa de la mujer, dije frases fuertes; pero no nací para ser aburrido; nací para ser polémico” expresó. Y agregó que “¿Al final de mi carrera me voy a esconder debajo de un escritorio?. Esta es mi oportunidad, ¿por qué la voy a desaprovechar?. Mis párpados, al final de mi vida, me los van a cerrar los dedos de Dios. Destitúyanme… sanciónenme… soy un personaje secundario”.

“Violencia institucional”

En otro tramo de su alegato, Terán se refirió al fiscal general José Gerez, uno de los denunciantes de su presunto mal desempeño, quien evaluó que las declaraciones públicas del suspendido fiscal de Cutral Co ocasionaron “violencia institucional”.

“Que hable con una periodista y discrepe, y la ponga contra su pensamiento y le diga si te va a pasar esto elegís defenderte o vas al cementerio, eso no es violencia institucional”, afirmó.

“Violencia institucional es cuando el principal acusador (Gerez) trata de juez burbuja al magistrado que no está de acuerdo con la ley Gerez. ¡Pobre juez!”, exclamó.

También señaló que “es violencia institucional cuando (Gerez) se presentó en el TSJ para reemplazar a (el vocal Oscar) Massei y reveló que hay graves deficiencias en el TSJ y decir que iba para poner orden en el TSJ”.

Tras un primer cuarto intermedio, declaró Ariel Nicolás Orellano, conductor radial que entrevistó a Terán en el programa que conduce por FM Fuego y que disparó los cuestionamientos en su contra.

En esta primera jornada están agendados los testimonios de Roberto Aguerre –dueño de FM Fuego-, Alejandro Polizzo –periodista- y las referentes de Mumalá Carolina Espinoza y Carolina Páez.

Por expreso pedido del presidente del Jury, la prensa no tiene permitido dar precisiones acerca de los dichos de los testigos.