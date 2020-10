Habilitan Jury para el fiscal Terán, pero seguirá cobrando el sueldo

El Jurado de Enjuiciamiento de Neuquén dispuso hoy la apertura de un jury contra el fiscal de la ciudad de Cutral Co, Santiago Terán, tras hacerse públicas una serie de declaraciones periodísticas donde propuso que “las mujeres sean autorizadas a portar armas para enfrentar la violencia de género” y por “ejercer violencia psicológica” contra una periodista de C5N, además de protagonizar varios episodios que cuentan con testigos locales, de tono misógino y violento. No obastante el inicio del proceso, se decidió que, en esta instancia no sería suspendido por tratarse de una de las medidas posibles, como resultado del Jury. Por ende, el funcionario seguirá de licencia y cobrando sus haberes.

La información suministrada por el Poder Judicial indica que la decisión se tomó durante una reunión del organismo presidido por Roberto Busamia, donde se indicó que “en la oportunidad se dispuso la apertura del Jurado de Enjuiciamiento contra el Fiscal del Caso de la II Circunscripción Judicial, Santiago Terán, conforme a lo dictaminado por la Comisión Especial”. “Una vez que se cuente con la lista de magistrados y magistradas con jerarquía de Juez de Cámara, se procederá a sortear la persona que actuará como Acusador durante el Jurado de Enjuiciamiento”, se agregó.

El Fiscal Terán fue denunciado el 7 de agosto pasado por el Jefe de Fiscales de la provincia, José Gerez, a través de un escrito, en el que afirmó que “ha incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones”. Lo acusó, además, de “ejercer directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista Lucila Trujillo”, de C5N durante una entrevista en directo realizada “en un contexto donde el modo de dirigirse e interactuar con la mencionada periodista fue violento y misógino”.

Sin embargo, las primeras declaraciones que generaron fuertes reacciones el fiscal Terán las realizó en una nota radial de una emisora de Cutral Co, en la que propuso que “se autorice a las mujeres a portar armas para defenderse de la violencia de género”.

En ese punto, Gerez aseguró que “la violencia por mano propia, bajo el pretexto de la legítima defensa, resultan incompatibles con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla”.

Al pedido inicial de jury elevado por el jefe de los fiscales, se sumaron el del legislador provincial del Frente de Todos, Mariano Mansilla y el de la organización feminista Mumala. En ese contexto se decidió, además, que no sería suspendido antes de iniciar el proceso de Jury.