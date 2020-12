Con sogas, lo salvaron de morir ahogado en el canal Grande

El hombre estaba siendo arrastrado por la corriente hacia el sifón que se produce en la compuerta, y ya casi no tenía fuerzas.. Foto: Captura de video

En días de mucho calor cualquier espejo de agua sirve para refrescarse. Sin medir riesgos y menos hacerle caso a las indicaciones de los carteles, muchas personas utilizan el caudaloso canal Principal de Riego como pileta de natación, una situación que es muy peligrosa.

En Cinco Saltos, donde el caudal del canal Principal de Riego alcanza casi su nivel máximo, 60 metros cúbicos por segundo, un hombre intentó darse un chapuzón en la zona de los saltos, donde existe una gran correntada y turbulencia, lo que llena de adrenalina a los bañistas, sin pensar el riesgo al que se someten. Más, teniendo en cuenta que no hay guardavidas que puedan brindar auxilio.

Allí, un hombre intentó disfrutar de tanta agua, pero no midió los riesgos, es que la fuerte correntada lo arrastró rápidamente al sifón que se produce en uno de los saltos. Sin poder salir de ese sector, y ya con muestras visibles de cansancio tras su dura pelea con el agua, algunas personas que se encontraban en la orilla corrieron a socorrerlos. Una tarea que no fue para nada sencilla.

Todo el rescate quedó registrado en el teléfono celular de una mujer, quien se excusó de no poder hacer fuerza, al tiempo que solicitaba celeridad a quienes sí podían hacerla. En el video se ve como el hombre estaba aferrado a una soga, que le habían tirado desde arriba, para evitar que el sifón lo chupe y ya sea imposible rescatarlo.

El momento de mayor dramatismo y tensión fue cuando, al hacer fuerza, un tramo de soga se cortó. Por unos breves segundos el hombre quedo sumergido nuevamente, hasta que logró nuevamente sacar la cabeza del agua y pudo respirar nuevamente. Los gritos de sus guardavidas, entre los ladridos de los perros que percibían tanta tensión, improvisados también hicieron pensar lo peor.

Otro hombre se acercó rápidamente con una nueva soga, que en la punta tenia un nudo. Esto le permitió al bañista agarrase con mayor comodidad, al tiempo que desde arriba, todo el grupo de personas lo fue llevando hasta un remanso, donde ya no había casi riesgo. Una vez que esta persona pudo estar a resguardo, haciendo pie, lo primero que dijo fue "gracias, gracias", y palabras que repitió varias veces hasta que estuvo seguro fuera del canal.

Testigos que vieron todo aseguraron que, una vez afuera del canal, reconoció que volvió a nacer después de lo sucedido.