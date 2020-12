Figueroa vuelve a la práctica política: quiere "reconstruir"

“Hemos tenido un año sumamente difícil”, comenzó diciendo Rolando Figueroa en La Primera Mañana por AM 550. “Me autoimpuse silencio, y es válido para quienes desde el llano estamos visualizando la situación y respetando las acciones que deben tomar los gobiernos. También fue muy válido para un dirigente político hacer una evaluación y dejar decantar sentimientos, sensaciones, pedir disculpas, también disculpar y perdonarse muchas cosas. Así que creo que fue un año fructífero”.

Figueroa reconoció que aquella derrota en Chos Malal, en 2006 fue “un año bisagra” en su carrera política mientras que en 2018, “hemos dado un grito de rebeldía, que si bien en aquel momento marcaba que teníamos una postura respecto a diferentes alianzas, para mí ya es época pasada y ya lo dimos vuelta”.

“Ahora ese grito de rebeldía se transforma en una convocatoria para la reconstrucción de Neuquén” que debe estar por encima de las internas y partidos políticos y “debemos realizar una amplia convocatoria, porque estoy convencido que una vez que pase todo esto, tenemos la posibilidad de construir el Neuquén que todos nos merecemos”.

¿Qué pasa con las colectora y el MPN?

Las colectoras siempre y cuando sean de otra propuesta política que se sume a la del MPN, son una herramienta válida para conseguir adhesiones de quienes participan de otros espacios políticos. Pero la cuestión de complica cuando son personas del propio MPN que a través de colectoras, debilitan al partido.

¿Qué pasó con la oportunidad de representar al MPN como candidato a diputado nacional?

En ese momento yo interpretaba que al gobernador le iba a hacer daño votando de acuerdo a lo uno que uno siente. Me parece que cuando las balanzas están ya inclinadas, el gobierno nacional no necesita mucho de los legisladores de cada una de las provincias y eso iba a conducir a un roce entre el presidente y el gobernador y no quería que se viera comprometido, porque quien pierde es la provincia. No tengo en absoluto pensado una diputación nacional.

¿Cómo lo ve al MPN en la actividad partidaria y de cara a este proceso de elecciones sin PASO?

La democracia de fortalece con más y mejor democracia no eliminándola. Las PASO se establecieron para darle la oportunidad a los ciudadanos que no tienen fondos para poder competir en una elección obligatoria y que la gente pueda emitir una opinión a ver cuál candidato en una interna es el que más les gusta de cada uno de los partidos.

Generalmente el partido que mayoritariamente ha realizado las internas en las PASO, ha sido el MPN, pero en muchos lugares no existió esta interna, con lo cual muchos dicen que son innecesarias. Me parece que la mejor solución sería no eliminarlas y que todos los partidos tengan que realizar internas, al menos, por ejemplo: cada tres elecciones en dos de ellas, inclusive realizar alianzas y que esas alianzas realizar la interna.

Eliminar la posibilidad de que ciudadanos comunes se presenten a una elección, demuestra cómo una vez más la dirigencia política se termina alejando de la gente. Como se alejó en esta pandemia, que se le pidieron sacrificios a todos los sectores sociales excepto a la política, que no hizo ningún sacrificio para poder financiar todo lo que estaba ocurriendo.

¿Qué visión tiene de la situación financiera de la provincia y de las actitudes de la oposición frente a esta barrera al proyecto de extensión de la emergencia sanitaria que incluye un endeudamiento cercano a los 100 millones de dólares?

La provincia tiene que cambiar muchos paradigmas de su administración, no puede permanentemente volcarse al endeudamiento que termine en financiamiento corriente, sino que tiene que volcarse a una inversión y la mejor inversión en estos casos son rutas.

Mucho se ha hablado de establecer un fondo anticíclico. Creo que es necesario, sobre todo para cuando la provincia esté bien, pero es poco oportuno realizarlo justamente en este momento en el cual, más que pensar cómo reunir los excedentes, se está tomando más deuda. Me parece que la forma de invertir y paliar la crisis, es invirtiendo en educación. Hemos vivido el desequilibrio del crecimiento territorial y ahora en el acceso al desconocimiento, por la diferencias de quienes pueden tener internet y quienes no. Esa disparidad le ha hecho perder tiempo a muchos jóvenes más allá del esfuerzo de los docentes.

Otra inversión es el de recursos humanos para salud pública, inversión en la seguridad y en el crecimiento equilibrado de la provincia promocionando la energía y agregarle la posibilidad que se desarrolle cada una de las regiones, con sus características. Incluyendo el desarrollo del turismo que lo veo promisorio, pero dista mucho de lo que estamos haciendo. Y todo eso se hace trazando otros paradigmas de administrar el recurso público. Estas son las cuestiones importantes. Si alguna vez hay que tomar un endeudamiento, esto se debe hacer para invertir en infraestructura, viviendas. Me parece que por ahí pasa la posibilidad de realizar los diferentes análisis que se deben realizar en la Legislatura de Neuquén.

¿Dónde lo ubica a usted la reconstrucción de Neuquén?

En seguir escuchando a la gente, en seguir trazando con equipos de trabajo qué es lo que pretendemos para este Neuquén que viene, ponerlo de cara al mundo, ponerlo como punto de la energía pero también de desarrollo. Como un modelo educativo que sea tomado a nivel nacional e internacional. Insisto en la educación. La educación es lo que nos iguala, nos mejora, lo que nos proyecta y nos brinda oportunidades y esa es la mejor inversión anticíclica que puede existir.

Lo dice justo en un momento en que las escuelas están cerradas y no se sabe cuando regresan...

Pero no solo veo el tema de las escuelas cerradas, veo lo que pasó anteriormente. ¿Cómo podía estudiar un joven que no tenía acceso a internet?. Cualquier persona del interior a la que nosotros le brindemos una oportunidad, puede buscar su excelencia educativa en tanto y en cuanto nosotros colaboremos y nos obliguemos a acercarle esa oportunidad. Tenemos que enfocarnos realmente en los que menos tienen. Y tenemos que empezar en la educación.

Pero también están ocurriendo otros fenómenos de los que nadie habla. Toda la franja central de la provincia está decreciendo poblacionalmente, hay gente que está migrando, buscando oportunidades a la zona de la confluencia prioritariamente. Entonces, tenemos que generar oportunidades, inclusive para las familias que viven en la ruralidad. El primer paso que tenemos que hacer, es otorgarles a esas familias la oportunidad de desarrollo económico, lo prioritario es brindarle educación a sus hijos sino esa familia va a terminar emigrando a donde el hijo pueda seguir estudiando.

Antes de finalizar la entrevista Figueroa destacó: "me preparé toda la vida para ser un dirigente político. Por supuesto que uno tiene que aprender a ser un piloto de tormenta, aprender a administrar en la adversidad, y por supuesto también poder proyectar y transformar esta provincia con políticas de Estado valederas, que continúen más allá de lo que ocurra" dijo y puso de ejemplo su gestión como vicegobernador.

"Administré con austeridad, inclusive eliminé algunos gastos de la legislatura. Pudimos ahorrar en el Poder Legislativo, 600 millones de pesos a moneda del año pasado, se lo dejé al próximo vicegobernador de la provincia para que administre correctamente los recursos de ese poder. No dejé ni siquiera a una persona en planta permanente. Se ingresa por concurso a la legislatura. Todas las personas que ingresaron conmigo se fueron conmigo de la gestión. Me parece que para llevar adelante políticas de Estado, también debemos ser claros con toda la sociedad. La casta política no puede tener beneficios. Tenemos que trabajar para toda la ciudadanía”.