Jury al fiscal: "debe haber más casos Terán"

SEJUN fue el tercer denunciante en el jury que se le sustanció al fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, por “maltrato” a un grupo de empleadas de la II Circunscripción.

Chervabaz, en diálogo con La Primera Mañana por AM550, señaló que el Poder Judicial funciona “de manera deficiente y atrasada” respecto de los otros poderes del Estado. “Es el más retrogrado y arcaico de los poderes”, que “mantiene privilegios señoriales hasta en las categorías de funcionarios y empleados; pareciera una estructura casi militar, por ejemplo hay oficial de primera, de segunda, y están los jueces que los elige el Consejo de la Magistratura, un ente que se conformó luego de la reforma constitucional que no ha dado los resultados óptimos, a la luz de los escándalos que han ocurrido”. Agregó que “falló en la elección de las personas”. Hay mucha gente que ocupa cargos jurisdiccionales que conocen mucho de leyes pero fallan en cuanto a la percepción de los derechos de las partes. Desde este punto de vista, como trabajadores del poder judicial, a la estructura no entró la democracia”.

Sostuvo que “es una estructura vertical, arcaica, patriarcal, antiderechos y anticuarentena” y señaló que “urge una revisión” de su funcionamiento. “Tenemos un Poder Judicial que no es democrático, ni justo ni independiente”, acotó.

Respecto de la “independencia” del Poder Judicial, hizo referencia a la “degradación” que sufrió la Ley de Autarquía con el correr de los años. “Al no tener autonomía económica, ahora tiene la excusa perfecta para decir nosotros no podemos hacer nada porque el gobierno no nos remite los fondos”, en alusión al reclamo salarial del gremio.

“Hemos puesto el dedo en la llaga al denunciar incumplimiento en los deberes de funcionario público y hasta abuso de autoridad al no hacer los aportes al ISSN. Se le deben 500 millones al ISSN, incumpliéndose ley 611. Si dentro del poder judicial estamos haciendo esto, ¿qué queda para los demás?”, se preguntó.

Finalmente señaló que “debe haber otros casos Terán. No se tomaron las denuncias que hizo el sindicato para evitar llegar a este hecho mayor. Hubo sucesos similares que no pasaron a mayores porque hay una política activa del sindicato para evitar esto, porque el machismo y el patriarcado, en un plantel del 65 por ciento de mujeres, está funcionando. Hay jueces que les atrasa el reloj, en una sociedad que está en un cambio y transformación profunda. Hay protección de la corporación de abogados. Lo de Teran no empezó ayer, salió a la luz por un escándalo nacional”.