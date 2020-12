Jury al fiscal Terán: "sanciónenme, me lo merezco"

“Bajen el martillo, pero bájenlo bien. Sanciónenme, me lo merezco”, fueron las últimas palabras que el fiscal de Cutral Co Santiago Terán emitió frente al jurado de Enjuiciamiento en el ejercicio de su propia defensa, durante su alegato final. Reclamó que se lo suspenda por 45 días, y advirtió que “salga como salga, terminó mi carrera definitivamente; ahora me tengo que enfocar en mi vida, y en los restos humeantes de mi hogar”.

Terán admitió los exabruptos radiales y televisivos, pero no renegó de su línea teórico argumental, aunque estimó que la sugerencia de que la mujer se arme para evitar su femicidio “fue una hipótesis de máxima”.

El tiempo estipulado para su alegato, lo inició con un vasto referencial a los grandes filósofos de la historia, y se referenció en una frase de Ortega y Gasset: “yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas no las salvo yo”.

Luego se remontó a sus antepasados y a la llegada de sus abuelos del Norte de Italia, a quienes señaló como “brutos, alcohólicos pero de cuna de oro”.

Así también se autodefinió durante su vida en Córdoba. Rebelde, pendenciero y mal estudiante, hasta que en su juventud se enroló en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que se alejó tiempo después por no compartir algunos aspectos de su línea doctrinaria.

Más adelante se abocó a argumentar concretamente sobre los puntos de la acusación.

“Estas son mis últimas palabras como funcionario judicial, sea porque me despidan o me auto despida”, señaló.

“El tibio juega a dos bandas. Yo no. Soy recaliente” y “tengo que defender lo que pasó entre el 31 de julio y el 6 de agosto; ahí comienzo en caída libre en la que no pudo controlar mi verborragia”, dijo. Y agregó “el funcionario judicial tiene que tener estilo, y yo lo perdí”. Pero volvió a defender su teoría.

Reconoció luego haber conversado con el fiscal General José Gerez tras la primera declaración pública a FM Fuego (en la que le dijo “sos un buen jefe”), pero aclaró que “nunca se me dijo que no hable con los medios”.

Respecto de la entrevista que concedió al canal C5N señaló que “nunca le escapé a la nota periodística”, aunque admitió: “fui impresentable”, pero por no poder “dominar el enojo” tal como lo revelaron los profesionales en psicología que declararon el jueves a puertas cerradas.

Hizo una autocrítica en la manera en la que acorraló a la periodista Lucila Trujillo cuando la intimó a que le responda si usaría un arma “sí o no”; “fue brutal”, afirmó, pero luego buscó desacreditar a Julián Guarino –el otro conductor de C5N- de quien dijo que “pasó de Clarín a C5N; se vendió por un chori y una Coca”.

Ya en su tramo final, cuestionó al fiscal general Gerez al señalar que “en su acusación nunca usó el término presunto; eso es violencia institucional”.

“Frente al pedido de destitución no puedo salir indemne de un castigo. Deben castigarme. La prueba es la reina del proceso. Si les pidiera que no me sancionen sería un cobarde, pero no lo soy”, afirmó.

“Salga como salga (el Jury) terminó mi carrera definitivamente. Ahora me tengo que enfocar en mi vida privada, en los restos humeantes de mi hogar”, dijo antes de solicitar que se lo sancione con 45 días de suspensión. “Quiero ser sancionado, me lo merezco”, pidió al final.