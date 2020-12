Los bancos estarán cerrados mañana y el 31

Las entidades bancarias no atenderán al público de forma presencial en sus sucursales el 24 y 31 de diciembre próximos. Los bancos no abrirán sus puertas tras adherir a la decisión del Banco Central de decretar asueto para sus empleados por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, indicaron las asociaciones que agrupan a las entidades bancarias.



La medida no afectará la atención a través de canales digitales ni en cajeros automáticos o en banca móvil, por lo que las operaciones serán como en un día feriado. El Banco Central informó el asueto para los días 24 y 31 a sus empleados a través de la comunicación "P 50983".



La entidad instrumentó las medidas para garantizar la distribución de billetes en los cajeros automáticos con el objetivo de atender la demanda de esos días. "El sistema financiero argentino cuenta con más de 18.000 cajeros automáticos y más de 17.500 puntos de extracción extra bancarios distribuidos a lo largo de todo el país que permiten retirar efectivo", aseguró el Central en un comunicado.