Viajaron con Covid y ahora el municipio los demandará

Los asesores legales de Bariloche presentarán una demanda contra seis estudiantes que falsificaron el test de Covid para no perderse el viaje de egresados junto con sus compañeros. Las autoridades municipales se irán a la Justicia para que se investigue el contagio de chicos que estuvieron en la ciudad bajo la modalidad burbuja, sin embargo y pese a todos los recaudos, se produjo un brote de coronavirus.

El que confirmó la decisión del intendente Gustavo Gennuso fue el secretario de Turismo Gastón Burlón, quien señaló que se trata de “una irresponsabilidad y una falta de empatía” por parte de los seis egresados de Paraná que viajaron pese a que el hisopado que se practicaron dio positivo de Covid. Ante la poco probable posibilidad de que se hayan contagiado durante la estadía, ya que dentro de la burbuja no tuvieron contacto con otros contingentes, el municipio se presentará "ante la Justicia para que investigue”, aseguró.

“Con esta irresponsabilidad, con esta falta de empatía, y con gente que presenta documentos que no son reales, es imposible”, remarcó el funcionario, quien indicó que se trató de un grupo de 6 estudiantes que formaban parte de un “viaje de egresados burbuja” en un grupo de 60. La información con la que se cuenta es que los jóvenes se habían realizado un test PCR antes de viajar y que les había dado resultado positivo para Covid-19, pero para no tener que suspender el viaje al día siguiente se hicieron un test rápido que les dio negativo y presentaron esa documentación a la empresa contratada.

Burlón se mostró enojado con la situación que pone en riesgo la principal actividad económica de la ciudad: “Lo que hicieron estos chicos fue meter al lobo en el gallinero: venir contagiados a un viaje donde sabés que vas a estar en modo burbuja compartiendo las 24 horas con las mismas personas”.

Los jóvenes, con la intención de no perderse el viaje, no sólo no avisaron a nadie sino que siguieron realizando actividades con su grupo y con otro grupo de San Fernando que compartió el mismo contingente. El responsable de turismo municipal calificó la situación como "una falta contra la empresa, contra sus propios compañeros, contra nosotros como destino, porque sabiendo que eran positivos viajaron igual”, y se excusó de brindar mayores datos porque "esto ya va a pasar a manos de la Justicia a través de la denuncia penal que vamos a presentar, para que puedan investigar con profundidad y determinar si existió un delito y actuar en consecuencia”.

Burlón se lamentó de lo sucedido ya que "hemos tenido experiencias exitosas y seguras de turismo estudiantil, con otro grupo de entre 80 y 90 chicos que viajaron desde otra ciudad sin ningún problema, e incluso con grupos de Bariloche que han hecho su viaje de egresados aquí mismo, parando en un hotel y realizando las actividades que puede hacer cualquier otro egresado”.

En cuanto a los protocolos, el funcionario los defendió, pero entiende que "contra la irresponsabilidad de esta gente no se puede hacer más, a esto nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social y de que depende de cada uno de nosotros que la actividad turística pueda seguir adelante”.

Tanto los estudiantes entrerrianos y los del norte del Gran Buenos Aires, llegaron el 12 de diciembre a Bariloche e hicieron base en el cerro Catedral donde la empresa Soulmax tiene un hotel. Luego de unos días, dos estudiantes de San Fernando presentaron síntomas, fueron separados del grupo y quedaron aislados en un hotel hasta que negativizar el virus. Luego, se supo que ocho alumnos del mismo colegio dieron positivo al regresar al lugar de origen. En tanto que el grupo de Paraná también presentó varios casos más.