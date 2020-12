El martes, Río Negro también inicia la vacunación

La Gobernadora, Arabela Carreras, participó este sábado del encuentro virtual encabezado por el presidente Alberto Fernández para definir las pautas de vacunación contra el Covid-19. De la reunión participaron todos los gobernadores provinciales

En Río Negro, al igual que en el resto del país, el operativo comenzará el próximo martes 29 a partir de las 9. Carreras felicitó a Fernández por la gestión y el logro que significa contar en el país con 300.000 dosis de la vacuna. Y manifestó su voluntad de aplicarse la vacuna.

Las dosis llegarán mañana en camión refrigerado a todo el país, menos a Santa Cruz y Tierra del Fuego donde arribarán en aviones.

La titular del área de Inmunizaciones del ministerio de Salud, Marcela González, detalló que la población total a la que se busca vacunar en la provincia es de 210.000 personas.

Aclaró que “por el momento solo alcanzará a personal de salud emergente: trabajadores de terapia y laboratoristas que procesan PCR, del sector público y privado, en línea con el resto de las jurisdicciones. Está todo listo para la distribución, en posteriores etapas se incluirá a todo el personal de seguridad que preste servicios en la provincia, y luego docentes y no docentes solo pertenecientes a los niveles primario y secundario. Se prevé inmunizar, después, a personas de 18 a 59 con factores de riesgo y luego mayores de 65 años”, indicó

“Hay que llevar tranquilidad, hay mucha resistencia, está bien, pero va a pasar cuando la gente vea que ya empezamos a vacunar. Se ha hecho mucha mala propaganda, pero estas vacunas fueron hechas en un laboratorio de altísimo prestigio», concluyó

En tanto, el ministro Fabián Zgaib, aseguró que no será obligatorio para el personal de Salud aplicarse la vacuna Sputnik V

“Tenemos conocimiento que hay gente que no quiere vacunarse, igualmente se están terminando las listas de los posibles receptores de la vacuna. Pero esto depende de cada uno. Si no quieren aplicársela, no hay ningún tipo de problemas. Si deciden no aplicársela, no se pedirá declaración jurada ni nada que se le parezca”, concluyó Zgaib.