Polémica cesión de complejos turísticos a ATE

La Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro firmó un convenio con la empresa estatal Horizonte Compañía de Seguros Generales, para administrar los tres complejos turísticos de la provincia que tienen sede en Las Grutas, en San Antonio Oeste, el complejo del Balneario El Condor en Viedma y un hotel en la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de instalaciones que pertenecieron a la ex Caja de Previsión de Río Negro y que fueron retornados a la empresa provincial de seguros. El acuerdo tiene una vigencia de 36 meses a partir del 1 de diciembre de 2020 y podrá ser renovado automáticamente. El anuncio lo realizó esta semana la gobernadora Arabela Carreras junto a su gabinete de ministros; el titular de Horizonte, Oscar Pereyra y el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente

La posibilidad de administrar estos complejos se empezó a gestar durante la gobernación de Alberto Weretilneck y fue proporcional al deterioro de la relación con Juan Carlos Scalesi, titular de UPCN

Es que desde 1998, UPCN administró los complejos de El Cóndor y de Las Grutas además del apart-hotel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos inmuebles eran de la Caja de Previsión, que quedaron en una estructura residual cuando el sistema jubilatorio se transfirió a Nación. Como el Estado provincial no logró una buena gestión, el déficit fue un argumento para su cesión a UPCN, en la gestión de Miguel Saiz. Claro, la relación de Scalesi con el gobierno de entonces no es la misma que la que hoy tiene con Carreras. Hoy no tienen dialogo.

La mala relación de Weretilncek con Scalesi fue clave a la hora de la renovación de los contratos de alquiler. Horizonte recibió la orden de no renovarle a UPCN. Los inmuebles ya pertenecían a la aseguradora porque el Ejecutivo transfirió su propiedad para incrementar su capital frente a las exigencias de la Superintendencia de Seguros.

Scalesi manifestó que a principios de año le pidió precisiones a la empresa de seguros de Río Negro sobre lo que ocurriría y que unos días antes del vencimiento de los contratos se le informó que no habría renovación.

El titular de UPCN señaló que intentó entregar los inmuebles, pero la empresa Horizonte no quiso recibirlas porque no estaban los muebles cuando el contrato explica que sólo se cedieron los edificios y el resto fue incorporado por el gremio. Habló incluso de un reclamo por una inversión de 1,5 millón de pesos. Es por eso que las llaves Scalesi las entregó en la justicia. Además, narró que 15 empleados trabajaban en esos complejos y que se planteará una demanda porque el Estado no quiere hacerse cargo cuando informó de la concesión sobre el vencimiento.

"La palabra lo es todo y vale mucho en política. A pesar que este era un compromiso asumido por la anterior gestión de Weretilneck, la gobernadora Carreras no dudó un instante en estampar su firma y cumplirlo", dijo Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE nacional.

ATE tiene previsto invertir 11 millones de pesos para la puesta a punto de estos centros turísticos

Cómo son y dónde están los complejos turísticos:

Complejo Balneario El Condor

Ubicado sobre Calle 20 n° 975, a 30 kilómetros de Viedma por Ruta Provincial número 1

Son 20 unidades frente al mar, reacondicionadas y equipadas con mobiliario, artefactos, electrodomésticos, artículos de cocina, baño y habitación completamente nuevos. Cada uno cuenta con una cocina comedor, un dormitorio, un baño y un garaje semi-cubierto con parrilla.

El complejo cuenta también con un salón de usos múltiples de 2 plantas de 250 m2 y capacidad para 200 personas. La planta baja tiene una cocina, una despensa, una sala de reuniones, una oficina y tres baños. La planta alta, en tanto, posee dos oficinas, un salón y dos baños. Está construido sobre una superficie total de 7431 m2.

Complejo Balneario Las Grutas

Ubicada sobre Calle Nahuel Huapi entre Caleta de los Loros y Punta Mejillón.

Son 22 unidades refaccionadas y equipadas a nuevo. Cada uno cuenta con una cocina comedor, un dormitorio, un baño y un garaje semi cubierto con parrillas. El complejo construido sobre 4699 m2 tiene un local destinado a proveeduría, con un baño.

Apart Hotel Buenos Aires

Ubicada sobre la Avenida Corrientes 1957-1967, a 6 cuadras del Obelisco y a 4 del Congreso de la Nación.

Son 20 departamentos que en los próximos días comenzarán a ser equipados y acondicionados al igual que los complejos costeros. Cuenta con un salón de 120 m2.