Río Negro empezó a vacunar contra el Coronavirus

Finalmente se inició el operativo de vacunación en Río Negro. Con algunas dificultades, esta mañana se puso en marcha el mecanismo para vacunar, en principio a los trabajadores de la Salud.

En el caso de General Roca, los primeros fueron los trabajadores de las clínicas privadas. Continuará a la tarde con los del Hospital López Lima.

Néstor Anabalón, un enfermero de la Clínica Roca fue el primer trabajador que, puntualmente a las 9:05 se vacunó. "Soy trabajador de la Clínica Roca, de la terapia intensiva. Con mis compañeros ya habíamos acordado ponernos las vacunas. También me interioricé sobre los alcances que tiene y no tengo ninguna duda", expresó

En tanto Beto Llancaleo, el jefe de la Terapia Intensiva de la Clínica Roca señaló a Mejor Informado que “tuve Covid en junio. Todo este tiempo hemos esperado la vacuna. Ahora ya está, me la aplicaron. En 20 días la segunda dosis. Con las mejores expectativas contento después de tanto tiempo. Nos tocó laburar muy duro todo este año a todo el equipo en su conjunto: kinesiólogos, médicos, mucamos. Nos estamos relajando un poco y no debe ser así. Debemos seguir cuidándonos. La pandemia no se ha ido, todavía está. Con mucha esperanza después de muchas horas de angustia, de sobrecarga horaria de compañeros que se enfermaron, pero sin complicaciones severas. Es un día muy importante estoy feliz y agradecido de que tengamos esta dosis”

En Viedma una de las primeras vacunadas fue Irene Alonzo, una laboratorista del Hospital Artémides Zatti. Expresó a Noticias de la Costa que “al principio tenía dudas respecto a esta inyección, pero ahora considero que es crucial para evitar que el Covid se siga propagando. Muy recargada de trabajo diariamente y ahora en estos últimos días mucho más"

En Bariloche las primeras vacunadas fueron las enfermeras Karina Frías y Cecilia Monsalve, del sector de terapia intensiva pediátrica del hospital. “Nos vamos a dar la segunda dosis el 20 de enero. Es algo muy bueno para nosotros. Desde marzo venimos expuestos y estamos a favor de esta vacunación que va a evitar que caigamos enfermos de gravedad y va a transmitir seguridad a nuestras familias”, expresó Monsalve a la Radio El Cordillerano.

En Cipolletti , la directora Claudia Muñoz aseguró a Mejor Informado que se inició sin inconvenientes con el sector de terapia intensiva y el personal de laboratorio y continuará mañana. La primera en vacunarse fue la doctora Valeria Arizaga. La médica se desempeña en el área de neonatología.

En Allen el director del hospital, Sebastián Wilde confirmó que se iniciará con el proceso de vacunación a partir del mediodía.

En el caso de Regina no se inició. La encargada del vacunatorio confirmó que mañana se dará inicio en la sede de la Universidad de Río Negro, en 9 de Julio y General Paz. La postergación se debe a que no se terminó de coordinar el operativo. El director Osvaldo Ruiz Diaz esta en Buenos Aires.