Carreras y Legisladores de JSRN se despegan de Weretilneck

El escenario que se plantea en el Congreso es sumamente caliente. Afuera la vigilia de los pañuelos verdes y celestes separados apenas por unas vallas, en tanto que adentro pasa de todo. Senadores que viajaron el fin de semana hacia Buenos Aires para evitar escraches en sus provincias, hay quienes cambiaron de opinión en dos años y otros que proclamaron el aborto legal en sus campañas y que a horas de una nueva e histórica votación, mantienen dudas y amenazan con abstenerse. Entre los cuatro indecisos que presenta el poroteo previo, el senador Alberto Weretilneck está entre los que no votarían ni en contra ni a favor, aunque siempre aseguró estar de acuerdo.

En medio de una polémica vía redes sociales entre la actriz barilochense Thelma Fardín y el ex gobernador rionegrino, también se posicionó a favor del aborto la gobernadora Arabela Carreras, quien marcó una vez más distancia de su antecesor y precursor en el sillón de la calle Laprida de Viedma, señaló que se trata de "una cuestión social y de salud pública". Junto con la mandataria, también se mostraron a favor más de la mitad del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, quienes hasta ahora no habían evidenciado signos de fractura y respondían ciegamente al albertismo.

La gobernadora, polticamente correcta y sin mostrar más distancia de la que tiene desde hace meses con el cipoleño, planteó puntos de acuerdo con la postura de Weretilneck. Aunque señaló que los cambios con los que condiciona su voto el senador podrían darse también en la reglamentación.

En lo personal no lo haría jamás pero cuando miramos la situación de salud pública, el mecanismo del aborto hasta el momento no está dando resultados en la vida de las mujeres ni en los distintos momentos de la gestación. El estado debe regular esto

Carreras sostuvo que el proyecto está “muy discutido y, tal como se presentó, debería tener ajustes ahora o en el momento de la reglamentación”, pero que es "correcto despenalizar”. Al mismo tiempo planteó que "en lo personal no lo haría jamás pero cuando miramos la situación de salud pública, el mecanismo del aborto hasta el momento no está dando resultados en la vida de las mujeres ni en los distintos momentos de la gestación. El estado debe regular esto".

Y reiteró que "comparto que hay que lograr el mejor marco regulatorio para los médicos. No puede ser compulsivo. Y hay que revisar las semanas de gestación. Por eso, digo que hay una serie de aspectos que deben estar contemplados ya sea ahora en la ley o en la reglamentación”.

Y fue contundente: "Perseguir a las mujeres que se hacen un aborto no es el camino. El marco regulatorio para la desregulación es correcto".

Casi en simultáneo, 15 de los 28 legisladores que tiene el bloque oficialista en la Legislatura de Río Negro se posicionaron abiertamente a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, marcando distancia por primera vez del líder de JSRN. La definición de los diputados provinciales es clara y contundente: "Que sea Ley. Cese de la clandestinidad, el riesgo y la estigmatización".

El comunicado que encabeza la viedmense Graciela Valdevenito, afirmaron que "este momento exige definiciones. Es importante que sea ley". También lleva la firma de la ex ministra de Educación Mónica Silva, la viuda del ex vicegobernador Carlos Peralta, Norma Torres; Roxana Fernández, Julia Fernández, Helena Herrero, Adriana Del Agua, Nancy Andaloro, el cipoleño Lucas Pica (ex secretario de Trabajo de Weretilneck), Marcelo Szczygol (ex secretario de Deportes), el ex intendente de Chichinales, José Rivas; Juan Pablo Muena, el ex intendente de Catriel, Carlos Johnston; Darío Ibáñez Huiaquian y José María Apud.

En relación a las dudas de Weretilneck, sin nombrarlo se refirieron a los cuatro artículos en los que pidió modificaciones. "Recurrentemente se impone el juicio de quienes ejercen ciertas profesiones por sobre las necesidades, los deseos y el discernimiento de quienes sufren las consecuencias de lo normado en una sociedad patriarcal. Deseamos que no existan mujeres sometidas por la burocracia judicial, el intervencionismo religioso, o el ejercicio autoritario, hegemónico y lucrativo del poder médico".

Y con relación a la judicialización, que Weretilneck pide una denuncia penal previa en caso de abuso de menores mayores de 13 años: "El proyecto no establece obligaciones para las mujeres. Otorga derechos, protege la salud y evita las muertes por prácticas clandestinas".

A horas de la sesión que comienza hoy a las 16, el oficialismo cree que el apoyo al proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández tendría mayoría por apenas un voto. Aunque todo puede cambiar porque en el poroteo hay cuatro senadores con dudas o con posibilidad de abstenerse. En caso de terminar en tablas, la definición estará en manos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su rol de presidenta del Senado, que en 2018 votó a favor del proyecto, pero que el oficialismo quiere prescindir de llegar a esta situación.

Uno de los cuatro que no votaría, de acuerdo a los condicionamientos planteados por la redacción de cuatro artículos, es Weretilneck. Y sería quien marcaría la diferencia de sus compañeros de Cámara que representan a Río Negro, el camporista Martín Doñate y la ex pichettista devenida a Cristinista, Silvina García Larraburu. Precisamente la dirigente de Bariloche votó en contra en 2018, pero ya habría confirmado a su núcleo que esta vez acompañará con su voto.

Además de Weretilneck, está en duda el voto del oficialista Edgardo Kueider y la radical Stella Maris Oalla, ambos de Entre Ríos, que fueron electos en 2019, por lo que no hicieron pública su postura en el debate de 2018. Y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que rechazó el proyecto en la votación anterior, pero que en las últimas horas se reunió con el presidente Fernández.

Los indecisos podrían sumar una aliada más. La neuquina Lucila Crexell no quiso anticipar su voto. Dio algunas pistas sobre un posible si, pero luego dijo que fue sacada de contexto, excusa que le permitió no referirse nunca más al tema.

Quien no estará en condiciones de votar es el ex presidente Carlos Menem, quien se encuentra internado en grave estado. La posición del riojano era en contra y hasta su hija Zulemita manifestó días atrás (después de desmentir la noticia de su muerte) que su padre estaría presente para votar en contra del proyecto, lo que finalmente no podrá ocurrir.